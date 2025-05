Tragedia sul fiume Avello: ritrovati i corpi dei due vigili del fuoco dispersi a Pennapiedimonte

CHIETI – Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del fuoco di Chieti dispersi nella serata di ieri durante un’escursione in una zona impervia del fiume Avello, in località Balzolo, nel territorio comunale di Pennapiedimonte. I due uomini, entrambi in servizio presso il comando di Chieti ma liberi dal servizio al momento dell’escursione, erano scivolati in una forra.

A condurre le delicate operazioni di recupero sono stati i team specializzati dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili: gli altri due escursionisti erano stati tratti in salvo poco dopo dal personale del 118 e non sono in pericolo di vita.

Il dramma ha suscitato commozione e cordoglio in tutto il Paese. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha espresso la propria vicinanza:

«Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo», ha dichiarato da Cagliari, dove si trovava per una manifestazione del volontariato.

Una tragedia che colpisce profondamente il Corpo dei Vigili del Fuoco e tutta la comunità abruzzese.