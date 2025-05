Università: Umberto Fratino è il nuovo rettore del Politecnico di Bari

Il professorè il nuovo rettore del. Alla notizia della sua elezione, sono giunti numerosi messaggi di congratulazioni da parte delle istituzioni locali e del mondo accademico e politico. Tra questi, quello del, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio augurio al nuovo vertice dell’ateneo tecnico barese.

“Auguri al nuovo rettore del Politecnico di Bari, il professor Umberto Fratino, – ha dichiarato Lacatena – che ringrazio per il contributo di estrema qualità che non ha fatto mai mancare al nostro lavoro. Ho avuto il piacere di collaborare con lui in quanto presidente dell’Ordine degli Ingegneri, in occasione dei tavoli tecnici per la redazione dei provvedimenti che abbiamo approvato. A lui rivolgo i migliori auguri per il prestigioso incarico alla guida del Poliba”.

L’elezione di Fratino rappresenta un momento importante per il Politecnico di Bari, una delle principali istituzioni accademiche del Sud Italia nel campo dell’ingegneria, dell’architettura e delle tecnologie. Il nuovo rettore succede a Francesco Cupertino e guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della formazione, della ricerca e della collaborazione con il territorio.