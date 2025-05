Tragedia a Surbo: muore motociclista 60enne in un incidente stradale

Drammatico incidente questa mattina alle porte di Surbo, dove ha perso la vita il 60enne, noto in paese per essere il titolare di un bar. L’uomo è deceduto in seguito a unocon a bordo

Il tragico impatto è avvenuto nella tarda mattinata e, secondo una prima ricostruzione, la collisione è stata particolarmente violenta. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le due ragazze a bordo dell’auto sono rimaste lievemente ferite e sono sotto osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

La comunità di Surbo è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Rocco Macella, conosciuto e stimato da tanti per la sua attività e il suo carattere cordiale. Saranno ora gli inquirenti a chiarire le responsabilità dell’accaduto.