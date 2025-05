Tragico incidente vicino Yellowstone: morta turista italiana, cinque vittime cinesi

- Una turista italiana ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri nei pressi del Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata dalla Farnesina.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press (Ap), un pick-up si è scontrato violentemente con un pulmino turistico che trasportava diversi viaggiatori stranieri su un'autostrada che conduce all'ingresso del celebre parco. Il bilancio del tragico impatto, come dichiarato dalla Polizia di Stato dell'Idaho, è di sette morti e otto feriti. Al momento, le autorità non hanno ancora reso nota la causa esatta che ha portato allo scontro.

La dinamica dell'incidente:

Sei dei quattordici passeggeri a bordo del pulmino turistico hanno perso la vita, insieme all'autista del pick-up. Le immagini diffuse dai media locali mostrano la scena drammatica dell'incidente: un pick-up di colore rosso completamente distrutto e un pulmino avvolto dalle fiamme. La gravità delle ferite riportate da alcuni dei coinvolti ha reso necessario l'intervento di diverse eliambulanze per il trasporto urgente negli ospedali.

La strada teatro dell'incidente è nota per essere particolarmente trafficata, in quanto rappresenta una delle principali vie d'accesso al Parco Nazionale di Yellowstone, meta ogni anno di milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Yellowstone, il primo parco nazionale istituito negli Stati Uniti, si estende tra gli stati del Wyoming, dell'Idaho e del Montana ed è famoso per i suoi straordinari fenomeni geotermici, tra cui sorgenti termali, pozze di fango, sorgenti di vapore e circa la metà dei geyser attivi del pianeta, incluso il celebre Old Faithful.

Cinque vittime di nazionalità cinese:

Il Consolato generale cinese a San Francisco ha reso noto che, tra le vittime del tragico incidente, si contano anche cinque cittadini cinesi, mentre altri otto connazionali sono rimasti feriti. L’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha riportato che "il consolato ha espresso le sue più sentite condoglianze per le vittime e la sua profonda vicinanza alle persone ferite e alle famiglie colpite" da questo lutto. Secondo le informazioni fornite dal portavoce della polizia, il pulmino turistico trasportava un gruppo di quattordici persone, e i sopravvissuti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.