Trani, “Una Notte al Museo”: un viaggio tra stelle, arte e storia a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Torna a grande richiesta “Una Notte al Museo”, l’evento che fonde l’emozione della scoperta astronomica con la bellezza dell’arte e la profondità della storia. Domenica 1° giugno, il maestosoe la sua affascinanteapriranno le porte a un’esperienza serale immersiva pensata per tutta la famiglia.

L’iniziativa, ideata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, trasformerà il cuore di Trani in un palcoscenico sotto le stelle, dove cultura e scienza si incontrano per una serata ricca di emozioni, conoscenza e bellezza.

Un cielo da esplorare, una città da riscoprire

Tema centrale di questa edizione saranno la Luna e Marte, corpi celesti che da sempre affascinano scienziati e sognatori. A partire dalle ore 20:00, sarà possibile osservare questi astri attraverso telescopi professionali, con il supporto di esperti che ne illustreranno caratteristiche, storia e misteri.

Ma la magia non sarà solo in cielo: dalle ore 16:00 alle 20:00, il pubblico potrà visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee del Palazzo, tra cui la suggestiva esposizione fotografica “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”, curata da Alessia Venditti. L’arte si affiancherà alla storia di Trani, raccontata attraverso video-documentari e testimonianze visive ospitate nella Pinacoteca Ivo Scaringi.

Spazio ai bambini con “Missione Spazio”

Particolarmente coinvolgente il laboratorio interattivo per bambini (dai 6 anni in su), intitolato “Missione Spazio: dalla Luna a Marte”, che avrà inizio alle ore 19:30. Attraverso giochi ed esperimenti, i più piccoli saranno guidati alla scoperta dell’universo, in un’attività formativa e coinvolgente. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/jrNF4bdDdWcjWhRd6.

Biglietti e prossimi appuntamenti

I biglietti per l’evento sono acquistabili su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/.../una-notte-al-museo/263817 e al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto dal martedì alla domenica, 10:00–18:00).

Tariffe:

Ticket intero: €10,00

Soci partner: €8,00

Ticket famiglia: €25,00

Tra i prossimi eventi in calendario:

Venerdì 4 luglio – Viaggiatori del cosmo: asteroidi e ammassi stellari

Giovedì 28 agosto – Giganti Lontani: Nettuno e Saturno

Martedì 30 settembre – Anelli e crateri: il fascino di Saturno e la Luna

Tutti gli appuntamenti sono pensati anche per i più piccoli, con laboratori dedicati ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Per informazioni su abbonamenti stagionali 2025 (disponibili fino al 31 maggio), è possibile consultare la brochure completa al link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html o contattare il numero WhatsApp +39 392 3892767.

Contatti utili:

📞 Tel. 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

🌐 www.palazzodelleartibeltrani.it

Una Notte al Museo si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere una serata tra cultura, stelle e meraviglia, in uno dei luoghi più affascinanti della Puglia.