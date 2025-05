Trinchera (Liberali e Riformisti nPSI): 'Felicissimo per la nomina di Stefano Caldoro come Consigliere del Presidente del Consiglio per le Relazioni con le parti Sociali'

Novità nella politica italiana: l'ex deputato ed ex governatore della Campania Stefano Caldoro è diventato "Consigliere del Presidente del Consiglio per le Relazioni con le parti Sociali". La stessa premier Giorgia Meloni ha annunciato la nomina all'inizio dell'incontro a Palazzo fra governo e sindacati sulla sicurezza sul lavoro, a cui partecipa anche Caldoro, che è stato anche ministro per l'attuazione del programma nel governo Berlusconi dieci anni fa, ed è attualmente il presidente del Nuovo Psi.