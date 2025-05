Progetto pilota in 30 scuole italiane: thefaculty sostiene l’istruzione con un corso gratuito di logica

ROMA – Un corso gratuito di logica per preparare gli studenti delle scuole superiori italiane ai test di ingresso universitari: è questa l’ultima iniziativa lanciata da thefaculty, piattaforma digitale dedicata all’orientamento e alla preparazione universitaria. Avviato a maggio 2025, il progetto ha già raccolto l’adesione di 30 istituti scolastici superiori distribuiti in tutto il territorio nazionale, dal Friuli-Venezia Giulia alla Campania, passando per Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.

Una risposta concreta alle criticità del sistema universitario italiano

Negli ultimi anni il sistema universitario italiano ha attraversato cambiamenti significativi, anche grazie agli investimenti europei del PNRR. Tuttavia, le disuguaglianze territoriali e la bassa percentuale di laureati rispetto alla media UE (solo il 30,6% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni possiede un titolo di studio terziario, contro il 43,1% europeo) restano criticità irrisolte. In particolare, l’abbandono scolastico nel Sud supera ancora il 20% in regioni come Calabria, Sicilia e Campania.

Un corso gratuito e accessibile via app

Per affrontare queste sfide, thefaculty ha realizzato un percorso digitale interamente gratuito, accessibile tramite l’app ufficiale. Il corso può essere utilizzato in classe durante le ore di orientamento o autonomamente dagli studenti. Le lezioni – realizzate con il docente e orientatore Carlo Tabacchi – sono suddivise in moduli interattivi che affrontano quesiti di logica verbale, matematica e di problem solving, fornendo strategie risolutive e simulazioni simili ai test universitari, grazie alla collaborazione con Selexi.

Inclusione e merito al centro

“Abbiamo ideato un percorso pensato per accompagnare gli studenti nella preparazione universitaria, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento accessibile, coinvolgente e meritocratico”, ha dichiarato Christian Drammis, CEO e fondatore di thefaculty. “Investire nello sviluppo delle capacità logiche significa dare agli studenti strumenti duraturi per affrontare la complessità del presente e del futuro, indipendentemente dal contesto di provenienza.”

Le prospettive future: nuovi moduli in arrivo

Il successo del progetto ha spinto la piattaforma ad annunciare già un ampliamento del catalogo didattico a partire da settembre 2025. Sono in fase di sviluppo nuovi moduli su matematica e comprensione del testo, che andranno a integrare il percorso “Conoscere e affrontare i test di ingresso”, offrendo un supporto ancora più solido nella preparazione universitaria.

L’iniziativa segna un passo importante verso un’istruzione più equa, moderna e centrata sulle reali esigenze degli studenti italiani.