Tutto pronto per la Molfetta Night Run del 10 maggio: corsa, festa e maglie azzurre per una notte italiana

– Il conto alla rovescia è partito: manca solo una settimana alla settima edizione della, l’evento sportivo e sociale più spettacolare della città, pronto a trasformare le strade cittadine in un'esplosione di. L'appuntamento è fissato per, con partenza alle, ma la festa inizierà già dallecon musica, animazione e intrattenimento per tutte le età.

Quest’anno la corsa non competitiva sarà all’insegna del tricolore, con un omaggio all’identità nazionale: tutti i partecipanti indosseranno una maglia azzurra, in linea con il tema scelto per il 2025, “Una notte italiana”. Un omaggio alla cultura del nostro Paese, che sarà celebrata anche attraverso una colonna sonora tutta made in Italy, capace di accompagnare i runner in un vero e proprio viaggio sonoro ed emozionale.

Inclusività e divertimento per tutti

La Molfetta Night Run è pensata per tutti, grandi e piccoli, atleti o semplici appassionati. Alle 18 si terrà in anteprima la Baby Run, una corsa pensata per i bambini fino a 10 anni, che permetterà anche alle famiglie di vivere una serata all’insegna del benessere e della condivisione.

Niente cronometri, né classifiche: l’obiettivo della manifestazione è correre o camminare insieme, promuovendo la socialità, la salute e la felicità. I partecipanti potranno scegliere sul momento se percorrere 5 o 10 chilometri, godendosi la città illuminata e animata da performance e intrattenimento.

Il Villaggio dei Runners: cuore pulsante dell’evento

Punto di riferimento sarà il “Villaggio dei Runners”, allestito nella villa comunale e attivo fin dalla mattina del 10 maggio. Qui sarà possibile ritirare il kit gara, rilassarsi, incontrare altri partecipanti e prendere parte ad attività pensate per il pre e post gara. Non mancheranno anche stand gastronomici, spazi espositivi e aree per bambini.

L’evento è organizzato da Studio360 in collaborazione con Asd Free Runners Molfetta, e gode del patrocinio del Comune di Molfetta, delle sue aziende municipalizzate e del supporto di importanti media partner come Radionorba e Inchiostro di Puglia.

Iscrizioni aperte e facilissime

È già corsa alle iscrizioni, con tantissimi runner pronti a vivere un’esperienza unica. Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito ufficiale www.molfettanightrun.it, compilare il modulo online e seguire le istruzioni.

La Molfetta Night Run è pronta a illuminare la città. E tu, sei pronto a correre sotto le stelle?