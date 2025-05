Benedizione dei Caschi a Trinitapoli: motori, fede e cultura in un evento unico

TRINITAPOLI – Domenica 4 aprile 2025 Trinitapoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi per gli amanti delle due ruote: la, un appuntamento imperdibile che unisce passione per la moto, spiritualità e scoperta del territorio. L’iniziativa è promossa dall’, in collaborazione con lae l’, con il patrocinio del

Il programma della giornata si aprirà alle ore 8:00 in Piazza Umberto I, dove è previsto il raduno dei motociclisti. Dopo una colazione in compagnia, si terrà la tradizionale cerimonia di benedizione dei caschi, durante la quale sarà distribuito anche un adesivo raffigurante Santo Stefano Protomartire, patrono della città.

Ma la giornata non finisce qui: dopo la benedizione, i partecipanti potranno unirsi a un giro turistico in moto, che si concluderà al suggestivo Parco degli Ipogei. Qui, una guida illustrerà la storia e le meraviglie di questi antichi luoghi sotterranei, offrendo un momento di cultura e approfondimento per tutti i presenti.

«L’idea di organizzare questo evento nasce dalla nostra passione per la moto – spiega Mimmo Samarelli, presidente dell’Associazione Trinitapoli in Moto – e dal desiderio di promuovere il nostro territorio, accogliendo calorosamente tutti coloro che vorranno condividere con noi questa esperienza».

La Benedizione dei Caschi è dunque molto più di un semplice raduno motociclistico: è un’occasione per vivere una giornata all’insegna della condivisione, della spiritualità e della valorizzazione culturale, aperta non solo ai motociclisti ma a tutta la comunità.

Un evento che promette emozioni, bellezza e forti legami nel segno della passione per le due ruote.