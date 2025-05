La rinite allergica spiegata a piccoli e grandi

È stato pubblicato in questi giorni il tascabile “Il naso ribelle & Zhak - Lo spruzzino coraggioso” di Matteo Gelardi e Alessandro Maselli del Giudice (WIP Edizioni), nel quale viene spiegato ai piccoli attraverso immagini semplici e dimostrative cosa avviene nel naso quando si è affetti dalla rinite allergica.La rinite allergica è una delle principali forme di allergia respiratoria, che viene scatenata dall’inalazione di sostanze dette “allergeni”. Il bersaglio principale è la mucosa nasale: gli anticorpi presenti nell’organismo per contrastare l’allergene vanno a legarsi a un particolare tipo di cellule (i cosiddetti mastociti) presenti proprio sulla mucosa nasale, determinando la liberazione di istamina, la sostanza responsabile della sintomatologia portatrice di starnuti, congestione nasale, prurito e congiuntivite. Questa condizione può essere stagionale o perenne, causando disagi significativi a chi ne soffre, influenzando la qualità della vita quotidiana.Gli autori illustrano, con dovizie di particolari e con chiare immagini, utili a grandi e piccoli, cosa avviene nel naso quando alcune “cellule dispettose” (Eos e Mast) varcano la soglia procurando la patologia di cui sopra. Ed ecco che Zhak, lo spruzzino coraggioso, che aiuta le cellule buone e scaccia quelle cattive.La favola raccontata dagli autori è nata per far sorridere e portare a conoscenza di grandi e piccoli le “avventure” del nostro naso spiegando chiaramente cosa avviene quando “incontra” gli allergeni.Una simpatica e utile pubblicazione ideata da due esperti del naso, Matteo Gelardi (citologo nasale e otorinolaringoiatra) e Alessandro Maselli del Giudice (otorinolaringoiatra), finalizzata a rendere informati coloro che vanno incontro a questa fastidiosa patologia. Copertina e illustrazioni a cura di Andrea Ligori.