Valenzano, doppia esplosione nella notte: fatto saltare in aria lo sportello dell’ufficio postale

VALENZANO – Una violenta doppia esplosione ha sventrato nella notte l’ufficio postale di Valenzano, nel Barese. Il boato, avvertito distintamente dai residenti della zona, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico, danneggiando gravemente la struttura e generando paura e sconcerto tra gli abitanti.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe dell’ennesimo colpo messo a segno nella provincia di Bari con la tecnica dell’esplosivo, probabilmente con l’obiettivo di accedere al denaro contenuto all’interno del bancomat. Al momento il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma i danni all’edificio sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale e gli artificieri, che hanno avviato le indagini e messo in sicurezza l’area. I rilievi tecnici sono ancora in corso, così come l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di risalire all’identità dei responsabili.