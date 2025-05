“Zibaldone Barese” di Vittorio Polito, l'11 giugno la presentazione nell’Aula Magna dell’Ateneo di Bari

PIERO LADISA - Il prossimo 11 giugno 2025 si presenta “Zibaldone Barese” (WIP Edizioni), nell’Aula Magna dell’Università di Bari Aldo Moro, il saggio di Vittorio Polito, che non finisce mai di stupire, nonostante la sua “giovane età. Il testo, che si avvale della prefazione della prof.ssa Rosita Orlandi, Storica delle Relazioni Internazionali, e della copertina dell’artista Marialuisa Sabato, non nuova alle collaborazioni con il nostro scrittore, che riserva sempre più sorprese nei suoi saggi che sono ormai a quota dodici.





Il nostro scrittore, firma storica del “Giornale di Puglia, questa volta presenta un ricco assortimento di note relative a moltissimi argomenti: dalla storia di Bari, firmata da Francesco Signorile, esperto di dialetto, a San Nicola, alla Bari che scompare, alle edicole votive del Centro storico, all’Università ed ai suoi Rettori, ai Circoli Baresi Unione, Barion e La Vela, all’Accademia del Mare, alla leggenda del Monte Rosso, alle iniziative sociali di “Nonno scoltami!”, alla cultura della donazione del Sangue. Insomma un giro intorno a Bari e alla Baresità. Inoltre, passa in rassegna tutti i precedenti saggi con le prestigiose prefazioni di Corrado Petrocelli, Vito Maurogiovanni, padre Lorenzo Lorusso o.p., Nicola Simonetti, Vito Signorile, Matteo Gelardi, Domenico Petrone, Nicola Triggiani, Claudio Vicini, Vito Ferri, Ada Campione, Marialuisa Sabato, don Gianni De Robertis.





Inoltre presenta anche alcune sue poesie in dialetto barese (con traduzione a fronte) e non mancano numerosi scatti del “fotografo” Polito che non si fa mancare proprio nulla. Polito ricorda anche due illustri professionisti baresi scomparsi: il prof. Franco Salonna, otorinolaringoiatra, ed il dott. Nicola Veneziani, cardiologo, che lo hanno onorato della loro amicizia.





Appuntamento, da non perdere l’11 giugno (ore 16,45) nell’Aula Magna dell’Ateneo Barese (Piazza Umberto), con gli interventi del Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, di Rosita Orlandi, Storica delle Relazioni Internazionali, di Marialuisa Sabato, artista, di Nicola Triggiani, ordinario di Diritto Processuale Penale del nostro Ateneo, che modererà l’incontro e, ovviamente, dell’autore.