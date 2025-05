Violenza e illegalità nella Bat, Ciliento: "Esempi sbagliati e falsi modelli, serve educare ai veri valori"

– Un nuovo grido d’allarme si leva dalla provincia Bat dopo l’ennesimo episodio di violenza che ha sconvolto la comunità di Barletta, teatro nelle ultime ore dellain un clima di crescente paura e insicurezza. A intervenire è, che invita a riflettere sul degrado sociale e culturale che si sta radicando nel territorio, soprattutto tra le giovani generazioni.

«Non possiamo restare indifferenti – afferma Ciliento –. Papa Francesco ha più volte indicato la strada della non violenza come unica via da seguire, e oggi, più che mai, questo insegnamento risuona come un richiamo urgente». Un messaggio che si fa ancora più forte di fronte al dilagare dell’illegalità, dei falsi miti e dei modelli sbagliati che stanno conquistando spazi vitali nella vita dei ragazzi.

Barletta, come altre realtà della provincia, sta vivendo una fase delicata, in cui la legalità e il rispetto sembrano perdere terreno rispetto a fenomeni di devianza e microcriminalità. E mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce sull’ultimo tragico evento, cresce la consapevolezza che servano risposte educative e sociali, prima ancora che repressive.

«Serve un’azione corale – continua Ciliento –. Le istituzioni, le famiglie, le scuole e le associazioni devono assumersi la responsabilità di offrire modelli positivi, strumenti di crescita e occasioni di riscatto. La cultura della legalità deve essere vissuta e testimoniata ogni giorno, non imposta ma condivisa, incarnata nei gesti concreti della quotidianità».

Ciliento sottolinea l’urgenza di costruire reti sociali solide, capaci di offrire punti di riferimento alternativi ai giovani: «Lo studio, l’onestà, l’impegno, la solidarietà, il dialogo, la non violenza devono tornare al centro dell’educazione e della vita pubblica. Solo così potremo parlare di una vera rinascita civile».

Un appello forte, quello di Ciliento, che invita a scegliere da che parte stare: dalla parte della legge, del rispetto reciproco, della giustizia e della speranza. Perché “educare ai veri valori” è l’unico antidoto possibile contro il buio della violenza e dell’indifferenza.