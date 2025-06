Lecce, pronto il nuovo centro sportivo a Martignano: da agosto via agli allenamenti nel Salento

FRANCESCO LOIACONO – A partire da agosto, subito dopo il ritiro precampionato,inizierà ufficialmente a utilizzare il, in provincia di Lecce. Una svolta storica per il club giallorosso, che potrà finalmente contare su una struttura moderna e funzionale per la preparazione della prima squadra, dellae delle altre formazioni del settore giovanile.

I lavori, iniziati lo scorso 29 novembre 2024, stanno per concludersi: la consegna è prevista per la fine di luglio, in tempo per l’avvio della nuova stagione di Serie A. Il centro, frutto di un’intesa tra il presidente Saverio Sticchi Damiani, il sindaco di Martignano Luigino Sergio e l’architetto Andrea Toscano, rappresenta un investimento strategico per il futuro del club salentino.

Le caratteristiche del centro sportivo

La struttura sarà tra le più all’avanguardia del sud Italia e comprenderà:

6 campi di allenamento , di cui due a disposizione già entro ottobre;

Una palestra moderna ;

Un ristorante interno e un bar ;

Uffici amministrativi e tecnici;

Un parco verde con parcheggi dedicati.

Un vero e proprio quartier generale per tutta la famiglia giallorossa, con spazi pensati non solo per la performance sportiva ma anche per l’accoglienza e il benessere di staff e atleti.

In attesa del ritiro precampionato

La società comunicherà a breve le date e la sede del ritiro estivo, ma è ormai certo che il nuovo centro di Martignano sarà il fulcro della preparazione atletica del Lecce per l’intera stagione 2025/2026. Un tassello fondamentale per affrontare al meglio il prossimo campionato, in cui l’obiettivo dichiarato resta la salvezza.

Il centro sportivo di Martignano rappresenta un passo deciso verso la crescita strutturale e sportiva del club, rafforzando il legame con il territorio salentino e offrendo nuove opportunità per il futuro dei giovani talenti giallorossi.