A Polignano a Mare la presentazione della nuova Traduzione Letteraria Ecumenica (TLE) del Nuovo Testamento

Sabato 5 luglio anche l’inaugurazione della mostra “La Parola scolpita”, realizzata con i Musei Vaticani

Polignano a Mare si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e spirituale: sabato 5 luglio alle ore 20:30, nella suggestiva cornice della Chiesa Matrice Santa Maria Assunta, sarà presentata ufficialmente la Traduzione Letteraria Ecumenica (TLE) del Nuovo Testamento, un’opera unica nel panorama editoriale italiano, frutto di anni di lavoro condiviso tra 18 diverse chiese cristiane.

L'iniziativa è promossa dalla Società Biblica in Italia (SBI), in collaborazione con la parrocchia ospitante, e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori: il dott. Andrea De Girolamo, vicepresidente della SBI, il pastore Luca Maria Negro, segretario generale, e don Marino D’Amore, biblista e membro del gruppo di traduzione. Interverranno anche don Gaetano Luca, parroco della Chiesa Matrice, e, salvo conferme ufficiali, mons. Giuseppe Favale, vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli.

Durante la serata sarà inaugurata anche la mostra “La Parola scolpita”, allestita grazie alla collaborazione tra la Società Biblica e i Musei Vaticani. Un vero e proprio percorso artistico dedicato alla Scrittura, che propone una lettura visiva del testo sacro attraverso opere ispirate alla Parola, in un dialogo intenso tra arte, fede e bellezza.

La TLE del Nuovo Testamento si distingue come la prima traduzione ecumenica in lingua italiana: un progetto corale, che ha coinvolto circa 25 studiosi tra traduttori e revisori appartenenti a chiese cattoliche, protestanti e ortodosse. Il risultato è un testo fedele all’originale greco, curato dal punto di vista stilistico e pensato per essere accessibile, inclusivo e condiviso. Una Bibbia cristiana ma non confessionale, concepita per favorire la lettura, il confronto e la meditazione tra lettori di fedi diverse o in ricerca.

Fondata nel 1983, la Società Biblica in Italia è l’unica realtà del nostro Paese a far parte dell’Alleanza Biblica Universale, attiva in oltre 200 nazioni. Da oltre quarant’anni, la SBI lavora per rendere la Bibbia fruibile a tutti, promuovendo la traduzione, lo studio e la diffusione delle Scritture con un approccio ecumenico, culturale e scientifico.

L’appuntamento del 5 luglio rappresenta un’occasione preziosa non solo per la comunità di Polignano a Mare, ma per tutto il territorio: un’opportunità di incontro tra culture cristiane diverse, di approfondimento sul significato contemporaneo della Parola e di contemplazione attraverso l’arte.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.