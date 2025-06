One Planet Festival: gran finale a Minervino Murge con “The Global Connection”

Sabato 28 giugno la Tenuta Bocca di Lupo si trasforma in un villaggio globale tra musica, cinema e arti performative

Sarà un evento senza precedenti il gran finale del One Planet Festival, in programma sabato 28 giugno a Minervino Murge, nella suggestiva Tenuta Bocca di Lupo. Titolo della serata conclusiva: “The Global Connection”, una vera e propria celebrazione planetaria tra musica dal vivo, cinema, happening e performance artistiche, con oltre 70 musicisti da 13 Paesi, 35 voci corali, 20 tamburi Taiko e un’imponente proiezione cinematografica in anteprima mondiale.

Un villaggio globale tra vigne e stelle

Dopo quattro intense giornate tra concerti e incontri a Giovinazzo, il festival ideato dal musicista svedese Eric Forsmark e sostenuto da una rete di realtà culturali, si sposta nel cuore della Murgia. Alle ore 18:00 prende vita un’esperienza immersiva: tre palchi musicali, ognuno con un’anima e una geografia diversa.

All’aperto, artisti da USA, Ucraina, Uganda, Germania, Russia

All’interno, maestri della world music da India, Gambia, Brasile, Spagna e Puglia

In cantina, l’intenso canto del Vocal Art Ensemble of Sweden (35 voci) si fonde con registrazioni realizzate tra i ghiacciai artici

Nel frattempo, il pubblico potrà degustare i vini e gli appetizer di Bocca di Lupo, tra storie, suoni e visioni dal mondo.

Eric Forsmrk

Cinema immersivo e sinfonia planetaria

Alle ore 21:00, introdotta da corni tibetani, la proiezione in anteprima mondiale del film “101 Flames of Inspiration”, una sinfonia collettiva composta da 160 musicisti di 50 Paesi. Il film sarà proiettato su uno schermo panoramico da 12 metri, con audio immersivo Dolby Atmos a 19 canali e interazioni live tra palco e schermo.

Seguirà alle 22:30 l’inedito brano collettivo finale e la cerimonia “Hold the Fire – Spread the Fire of Inspiration”, che unirà i possenti ritmi dei 20 tamburi Taiko con una performance di action painting a cura dell’artista Giuliano Di Cesare. Un’ultima esplosione creativa per salutare questo viaggio musicale globale.

Un progetto di visione, cultura e connessione

Il One Planet Festival è più di un evento: è il cuore pulsante di una piattaforma artistica nata per unire musica e attivismo ambientale. “101 Flames of Inspiration”, fondata da Eric Forsmark e Peter Danielsson, coinvolge oggi quasi 200 creativi di tutto il mondo — tra musicisti, registi, illustratori e innovatori — in un progetto di creazione condivisa che mette al centro la musica come linguaggio universale e la cultura come forza trasformativa.

Un’idea coltivata per 1.500 giorni, come ricorda lo stesso Forsmark: “Non è solo musica. È fiducia. È trasformazione. È una visione che diventa realtà, nota dopo nota, incontro dopo incontro.”

Biglietti e informazioni

Ingresso per la serata del 28 giugno : €25

Disponibili su Eventbrite : Eventbrite - 101 Flames of Inspiration

Punti vendita a Giovinazzo : Teatro Odeion, Il Vecchio Caffè, Cantagallo, Siamo Fritti, Clickart

Evento accessibile anche in streaming su: Viewcy.com

Siti web ufficiali

🌍 www.oneplanetfestival.it

🔥 www.inspiration101.org

Contatti stampa

📩 contact@inspiration101.org

📩 natalicchioannamaria@gmail.com

Un invito a immaginare un mondo che su

ona e vibra insieme. Una celebrazione del possibile, tra note, arte e bellezza condivisa.