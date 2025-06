A Putignano torna “Sonic Town”: tre appuntamenti di MUSICA DENSA all’Ex Macello

– Si alza il sipario sulla, la rassegna dedicata allache da anni anima l’estate putignanese. Quest’anno l’appuntamento si rinnova con un concept evocativo:, un’esperienza sonora che travalica l’ascolto per trasformarsi in percezione fisica, emotiva, collettiva.

Tre le date da segnare in agenda: 19 giugno, 3 luglio e 17 luglio, tutte ospitate nello spazio rigenerato dell’Ex Macello di Putignano, che si trasformerà in un crocevia di suoni, visioni e contaminazioni culturali.

Un festival per chi cerca nuovi orizzonti sonori

Ideato e prodotto da Radio JP dal 2014 con il supporto del Consorzio IMAKE, Sonic Town si conferma uno degli eventi di riferimento per chi ama le sonorità alternative e per chi è in cerca di spazi di espressione libera e accessibile. Ogni edizione è pensata per abbattere i confini tra palco e pubblico, creando una vera e propria comunità temporanea che si ritrova attorno alla musica.

“Musica densa” come concetto e come pratica: un suono che non si limita a riempire l’aria, ma che si insinua, che connette e lascia traccia. Un invito a farsi attraversare da una proposta artistica che sfida le convenzioni e rifiuta la superficie.

Il programma del 19 giugno

La serata inaugurale di giovedì 19 giugno vedrà salire sul palco i Tare, formazione di hard jazz che fonde groove e sperimentazione. Nata nel 2019 dalla collaborazione tra il batterista Leonardo Ziche e il bassista Alberto Munarini, la band si arricchisce dal vivo con Paolo Munarini alle tastiere e Andrea Moro alla chitarra. Un progetto che loro stessi descrivono come "una tartare di drum’n’bass con maionese al dub": impossibile restare indifferenti.

Durante la stessa serata si terrà il release party di Alessandro Fiore Musica, che presenterà in anteprima assoluta l’EP “BAR APOLLO”. Ad aprire il programma sarà il Radio Show “Talkin Heads” a cura di Vincenzo Membola, con intervista ad Alessandra Costantiello, mentre il DJ set finale sarà firmato Radio JP Soundsystem.

Interferenze e collaborazioni

Sonic Town è anche contaminazione e rete culturale. Tornano le “Interferenze”, collaborazioni con realtà affini che operano sul territorio come Esposizioni a Sud, Secolare Fest – Fuori Binaria e Blackwards – Venti di Scambio, dando vita a un dialogo continuo tra musica, arti visive, attivismo e cittadinanza attiva.

L’artwork dell’edizione 2025 è stato realizzato dall’artista Crissi Campanale, che firma l’immagine grafica del festival, specchio visivo della densità sonora proposta.

Appuntamento alle 20:30 all’Ex Macello

Tutto è pronto per una nuova ondata di MUSICA DENSA. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno alle ore 20:30, con ingresso gratuito. Tre serate in cui corpi, suoni e idee si fonderanno in un’esperienza culturale autentica, inclusiva, e, soprattutto, indipendente.

📍 Ex Macello, Putignano (BA)

📲 Instagram: @sonic_town

📘 Facebook: Sonic Town

📧 Email: sonictown.festival@gmail.com

📅 Evento Facebook: Link evento

Sonic Town 2025 è pronto a far vibrare Putignano: perché la musica, quando è densa, non si ascolta soltanto. Si vive.