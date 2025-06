A Rutigliano la 29ª edizione della Festa del Grano Buono: tradizioni, gusto e cultura popolare il 5 e 6 luglio 2025

RUTIGLIANO - Torna anche quest’anno a Rutigliano (Ba) uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: la, in programma, a partire dalle ore 20, nel suggestivo scenario del centro storico cittadino.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Portanuova, con il patrocinio del Comune di Rutigliano, la direzione artistica di Core Live Show, e la collaborazione con l’APS Sensazioni del Sud di Conversano e il GAL Sud Est Barese.

Il Grano Buono, simbolo di identità e biodiversità

Cuore pulsante della manifestazione è il Grano Buono di Rutigliano, un’antica varietà cerealicola autoctona, celebre per le sue eccezionali qualità nutrizionali e le proprietà organolettiche che lo rendono ideale per pane, pasta e prodotti da forno. Il grano buono non è solo eccellenza agricola, ma anche simbolo di un legame profondo con la terra, le tradizioni contadine e le pratiche agricole sostenibili.

Un impegno di valorizzazione che nel tempo ha coinvolto istituzioni, enti scientifici e università, ottenendo importanti riconoscimenti: nel 2020 l’iscrizione nel Registro Regionale delle Risorse Genetiche Autoctone, l’inserimento nell’Anagrafe Nazionale della Biodiversità Agricola e il conferimento del Marchio di Tutela da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gusto, musica e spettacolo nel borgo antico

Durante le due serate, le strade del borgo si animeranno con degustazioni di grano e piatti tipici pugliesi, mercatini artigianali, musica dal vivo, artisti di strada e spettacoli itineranti.

Sul palco centrale, sabato 5 luglio alle 20:30 si apre con il DJ set di Fernando Panarelli, seguito alle 21:30 dallo spettacolo musicale dei Sciamaballà Trio a Sud-Est. Domenica 6 luglio alle 20:30 toccherà all’Ultima Fermata a Broadway Trio, mentre alle 22:00 il comico Gianni Ciardo porterà in scena lo spettacolo “Sopra alla nonna”.

Un evento per tutti: laboratori, visite guidate e teatro popolare

La festa sarà arricchita da un fitto programma di attività culturali e didattiche:

Laboratori per bambini dedicati al ciclo del grano e alle antiche tecniche agricole

Rappresentazioni teatrali popolari ispirate alla vita contadina

Visite guidate nel borgo antico e tra le coltivazioni locali

Spettacoli folkloristici e musica popolare nelle vie del centro

Una festa per la comunità e per il futuro

La “Festa del Grano Buono” non è solo una celebrazione gastronomica e culturale, ma un progetto di tutela del patrimonio rurale, una riscoperta delle radici e un momento di condivisione collettiva. Un’occasione per educare, emozionare e costruire un ponte tra le generazioni, rafforzando l’identità di un territorio ricco di storia e saperi autentici.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare le pagine Facebook ufficiali: AssociazionePortanuova Rutigliano e SensAzioni del Sud.

A Rutigliano, il grano buono non è solo cibo: è cultura, è memoria, è festa.