Martina Franca, al Teatro Nuovo si presenta “L’Alba del Mondo”

- L’Associazione culturale di volontariato Artemozioni ODV dopo aver dato vita (lo scorso 12 aprile) al Premio letterario “Inno alla Pace”, che ha attratto l’attenzione di molti poeti di varie nazioni, il prossimo 29 giugno al Teatro nuovo di Martina Franca realizzerà con un testo di Lucia Torricella e la prestigiosa regia, la rielaborazione teatrale e le scene curate da Antonella Conserva e la partecipazione attiva di un gruppo di attori, cantanti, musicisti e bravissime ballerine, una significativa commedia in due atti dal titolo “L’Alba del Mondo “.Grazie a tale eccellente azione di integrazione sociale, creatività e esaltazione di talenti si darà vita a un’emozione indimenticabile e collettiva e quindi a una presa di coscienza matura e responsabile della necessità di creare comportamenti capaci di educare alle buone emozioni avvalendosi del teatro e della certezza radicata nel realismo di una utopia volta a far nitidamente avvertire la presenza della Sapienza divina e la certezza nella sua capacità di risvegliare un mondo troppo ferito da crescente carenza di rispetto reciproco, indifferenza, sfaldamento di valori, violenza, fragilità di intenti, smarrimento del senso vero della vita per contrapporre a tutto questo l’allettante prospettiva di sogni da realizzare grazie all’ideazione di nuovi intenti di amore, operosità, pace, dialogo, ascolto, capacità di perdono, empatia e aiuto reciproco.Le foto di scena saranno fornite dall’associazione Castrum Martinae con la preziosa collaborazione del suo presidente Aldo Narcisi e di Gerardo Narcisi che scatterà le foto a teatro. I testi sono stati scritti dal presidente di Artemozioni, Lucia Torricella, che ha ideato una trama alquanto interessante non imperniata su un’alba foriera di una deflagrazione nucleare che non vedrebbe né vinti né vincitori ma su un’alba fulgida di pace e ricca di umanità. I personaggi ideati hanno vissuto e vivono sulla terra situazioni particolari dense di una attualità complessa punteggiata da guerre, non credenza in Dio, fragilità, violenza, femminicidi. Gesù si dispone a scendere sulla terra con l’aiuto di tanti angeli ed è animato dalla volontà di redimere il genere umano che è confuso e smarrito, oppresso da un involucro di incertezze, diffidenze e egoismo. Cristo attira a sé molti giovani incontrandoli in una discoteca e chiede loro di non evidenziare più le loro fragilità ricorrendo alle armi estreme dell’odio, della violenza, del terrore, della dipendenza da allucinogeni e da tutto ciò che concorre a distruggere ponti tra anime e li consiglia di mutare il loro atteggiamento nei confronti delle donne che in realtà sono in stretta connessione con Dio nel donare la vita ai cuccioli d’uomo. Cristo parla anche ai non credenti e così...accade di tutto. Ricordiamo che la Maestra e coordinatrice musicale è Pasquina Viesti.Gli attori sono 30: Ruggiero Minervini, Francesco Bufano, Anna Maria Martucci, Rosanna Di Carolo, Claudia Matteuzzi, Antonella Conserva, Mariantonietta Dimarco, Lello Lacenere, Dorina Marangi- Lucia Torricella, Valentina Mancuso- Pasquina Filomena Comy Abbracciavento, Rosa Campo- Grazia Nisi, Vito Domenico Carbotti, Patrizia La Neve- Maria Grazia Abbracciavento- Gabriella Casavola- Anna Borgo, Gianni Ruggieri, Nicola Calella, Angelo Serra, Mirko Erba, Gabriella Ancona, Jolanda Di Pierro, Angela Lillo, Angela Cervelliera, Giovanni Martucci, Annabella Zanzarella. Canteranno i bravissimi Lello Lacenere e Giovanni Martucci e il soprano Rosanna di Carolo che ha una voce splendida capace di accarezzare le anime desiderose di bellezza. Suonerà il violinista Lelio Lacenere creando dolci atmosfere. Il corpo di ballo è composto da 7 bellissime e brave ballerine strappa applausi: Alice Chiarelli, Ludovica Marangi, Flavia Iaci, Elisa Bagordo, Chiara Bagordo, Greta Perrini, Giorgia Olivieri.Siamo certi che il notevole impegno di tutti questi volenterosi talenti …sarà premiato da una numerosa e partecipe presenza al Teatro Nuovo di Martina Franca, il prossimo 19 giugno alle ore 20.