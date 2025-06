Al Policlinico di Bari domani esperti internazionali sullo scompenso cardiaco avanzato

Il Policlinico di Bari ospita il 13 e 14 giugno l’evento scientifico internazionale “New Horizons in the Management of Advanced Heart Failure”, un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle nuove frontiere nella gestione dello scompenso cardiaco avanzato, sia in ambito di cardiopatie acquisite che congenite.La scelta dell’ospedale universitario barese, come sede dell’evento, non è casuale: il congresso rappresenta anche un riconoscimento per gli importanti risultati clinici, scientifici e organizzativi raggiunti in questi ultimi anni dal Policlinico nel campo della cardiologia, cardiochirurgia e cardiopatie congenite, e trapiantologia, che lo hanno reso punto di riferimento a livello nazionale.L’evento, che si apre domani alle 9.30 con l’intervento del direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce e del presidente della scuola di Medicina dell’Università di Bari, prof. Alessandro Dell’Erba, si svolgerà presso l’Aula Magna “G. De Benedictis”, ed è organizzato sotto la direzione scientifica dei professori Tomaso Bottio, Marco Matteo Ciccone e Massimo A. Padalino, e vedrà la partecipazione di oltre 40 relatori di rilievo nazionale e internazionale provenienti da centri di eccellenza in Italia, Europa e Stati Uniti.Durante le due giornate di lavori saranno affrontati i temi più attuali e innovativi nel trattamento dello scompenso cardiaco, tra cui: nuove terapie farmacologiche; imaging avanzato e valutazioni funzionali; trapianto cardiaco, dispositivi meccanici, donazione di organi e tessuti; la gestione dello scompenso cardiaci nei pazienti pediatrici e adulti con cardiopatie congenite.Tra gli ospiti internazionali, spiccano i nomi di Duke E. Cameron (Baltimore, USA), Konstantinos Dimopoulos (Londra, UK), Bart Meyns (Leuven, Belgio) e André Vincentelli (Lille, Francia).