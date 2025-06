AQP, incarico strategico affidato nel rispetto delle norme: selezione tramite beauty contest nel 2023

In riferimento all’articolo pubblicato il 10 giugno 2025 dal Giornale di Puglia, intitolato “Consulenze AQP: FDI chiede audizione urgente di Emiliano e Laforgia in Commissione Bilancio su incarichi milanesi”, l’Acquedotto Pugliese precisa che l’incarico menzionato è stato affidatoe tramite unanon soggetta alle regole degli appalti pubblici.

La prestazione professionale in questione, infatti, è stata affidata con la formula del beauty contest, una selezione a inviti che ha coinvolto sette tra le più importanti società di consulenza di livello internazionale, tutte già censite nell’albo fornitori di AQP. Tre aziende hanno effettivamente partecipato, e l’assegnazione è avvenuta sulla base di criteri tecnici ed economici, garantendo trasparenza e oggettività.

La procedura è stata avviata nel 2023, in un momento in cui non era ancora formalizzato l’affidamento in house ad AQP della concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) della Puglia. L’attuale concessione scadrà il 31 dicembre 2025, mentre il nuovo affidamento diretto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Fino a tale data, AQP continua a operare come impresa pubblica, con la possibilità di utilizzare procedure privatistiche per incarichi non direttamente connessi alla gestione del SII.

L’incarico affidato ha riguardato temi strategici per il futuro dell’azienda, come:

la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno;

nel Mezzogiorno; la stabilizzazione dei costi energetici legati ai processi industriali e alle bollette;

legati ai processi industriali e alle bollette; la riduzione dell’impronta di carbonio con investimenti in energie rinnovabili ;

con investimenti in ; il rafforzamento del ruolo di AQP come operatore multiservizi leader nel Sud Italia.

L’azienda ribadisce quindi che la consulenza si inserisce all’interno di un piano di sviluppo sostenibile, coerente con la visione strategica di lungo periodo dell’Acquedotto Pugliese.