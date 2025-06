Al via la consultazione pubblica per BlueVision2030: la Puglia costruisce il futuro della Blue Economy

BARI - È partita oggi, 24 giugno 2025, la consultazione pubblica per la definizione condivisa della Strategia Regionale della Blue Economy sostenibile della Regione Puglia, denominata. L’iniziativa, che si concluderà il 1° settembre 2025, mira a coinvolgere attivamente cittadini, imprese, enti, associazioni e comunità locali per raccogliere proposte, pareri e osservazioni su un settore strategico per lo sviluppo economico, ambientale e sociale della regione.

La strategia è stata elaborata con il supporto del Comitato di Indirizzo della Blue Economy, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, e approvata dalla Giunta regionale lo scorso 19 giugno. La presentazione ufficiale è avvenuta durante la conferenza finale del progetto Interreg IPA South Adriatic B-VISA2030 – “One Sea, One Vision”.

Un modello sostenibile e partecipato

BlueVision2030 si propone di valorizzare in maniera sostenibile le risorse marittime e costiere pugliesi attraverso un approccio integrato che coinvolge innovazione, tutela ambientale, pesca e acquacoltura, turismo blu, logistica portuale e formazione professionale. Il processo si inserisce nel solco della Legge Regionale n. 28/2017 sulla partecipazione, e ha l’obiettivo di promuovere una governance aperta e inclusiva.

“La Blue Economy rappresenta una sfida cruciale per il futuro della nostra Regione – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – perché integra ambiente, tecnologia e coesione sociale. La Puglia ha circa 900 km di coste e il mare più pulito d’Italia: è nostro dovere tutelarlo e valorizzarlo, ascoltando chi lo vive ogni giorno”.

Come partecipare

Il percorso partecipativo si articola su più livelli:

Un questionario online , disponibile in italiano e inglese;

Tavoli di confronto con stakeholder locali e internazionali;

Il coinvolgimento della Community of Practice e dei partner del progetto B-VISA2030.

Gli input raccolti contribuiranno a:

individuare eventuali necessità normative o regolamentari,

ricostruire le progettualità già in essere,

definire azioni informative e di disseminazione per ampliare l’accesso ai fondi europei e alle misure regionali.

“La Regione avvia un cammino partecipato per una strategia condivisa – ha sottolineato Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico –. L’obiettivo è costruire insieme a cittadini, università e imprese un futuro sostenibile in cui il mare diventi motore di occupazione e innovazione.”

Un’occasione per tutti

Attraverso BlueVision2030, la Regione Puglia intende dar vita a un modello di sviluppo marittimo sostenibile e inclusivo, basato sulle reali potenzialità ambientali, economiche e sociali del territorio costiero. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire a scrivere una visione collettiva del futuro blu della Puglia.

Per partecipare alla consultazione pubblica:

🔗 Portale italiano

🔗 English version