Attentato incendiario a un supermercato di Sant’Isidoro: evitato il peggio grazie ai clienti di una pizzeria

NARDO' - Un attentato incendiario è stato messo a segno nella notte ai danni di un supermercato situato in via Marsala, nella marina di Sant’Isidoro, frazione di Nardò. L’intervento tempestivo di alcuni clienti di una pizzeria vicina ha evitato che le fiamme causassero danni più gravi.Secondo le prime ricostruzioni, un individuo incappucciato si sarebbe avvicinato alla saracinesca del supermercato, cospargendola con un liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco. È stato solo grazie alla prontezza di alcuni avventori del locale accanto, che hanno notato le fiamme e dato immediatamente l’allarme, se l’incendio non si è propagato ulteriormente.I danni riportati dall’attività commerciale sono stati contenuti, ma l’episodio assume particolare rilevanza in quanto rappresenta il quarto atto intimidatorio ai danni dello stesso titolare, un imprenditore di Copertino, negli ultimi due anni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del gesto e comprendere le motivazioni alla base dell’ennesimo attacco. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili.L’episodio si inserisce in un contesto preoccupante per la sicurezza degli operatori economici del territorio, e accende nuovamente i riflettori su una possibile matrice estorsiva o ritorsiva che le indagini dovranno chiarire.