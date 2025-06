Otranto, atto vandalico nel cuore del centro storico: imbrattati monumenti e pavimentazione

OTRANTO - Un grave atto vandalico ha colpito nella notte il centro storico di Otranto, deturpando alcuni dei luoghi più simbolici della città. Ignoti hanno infatti imbrattato con vernice rossa la pavimentazione di diversi vicoli, il monumento dedicato agli eroi e martiri otrantini e l’altare situato presso la Porta di Mare, quest’ultimo danneggiato anche con catrame.L’episodio ha provocato sgomento e indignazione nella comunità otrantina e tra i tanti turisti presenti per il ponte del 2 giugno, che ha portato migliaia di visitatori nella “Città dei Martiri”.Alcune telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso i vandali in azione: si tratterebbe di più persone, tutte con il volto coperto e il cappuccio della felpa calato. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto. Si cerca di risalire all’identità degli autori attraverso l’analisi dei filmati e le testimonianze raccolte in zona.L’atto vandalico ha suscitato profondo sdegno tra cittadini e amministratori locali, che hanno condannato fermamente il gesto, definendolo un’offesa alla memoria storica e all’identità culturale della città. Le operazioni di ripristino dei luoghi danneggiati sono già in corso.