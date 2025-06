Ballottaggio Taranto, su Telenorba l’ultimo confronto prima del voto

Domani sera alle 23.45 l’ultima puntata de Il Graffio

Ultimo faccia a faccia tra i due candidati sindaco di Taranto prima del silenzio elettorale. La registrazione del confronto, andata in scena questa mattina negli studi di Telenorba, sarà trasmessa domani sera – venerdì 6 giugno – alle 23.45 durante una puntata speciale del programma Il Graffio.

Protagonisti: Piero Bitetti per il centrosinistra e Francesco Tacente per il centrodestra. Il tema dominante è stato uno su tutti: la discontinuità con il passato.

Botta e risposta serrato

“Nel nostro schieramento c’è un rinnovamento totale – ha affermato Bitetti – dall’altra parte l’80% degli eletti proviene dalla vecchia amministrazione Melucci”.

Pronta la replica di Tacente: “Io non sono mai stato candidato né eletto. Bitetti, invece, ha cambiato più volte ruoli e casacche, distribuendo incarichi. La nostra discontinuità sta nel metodo: collegiale, non personale”.

Partecipate e gestione rifiuti al centro del dibattito

Sul tema caldo del decoro urbano e della pulizia della città, entrambi i candidati hanno espresso critiche all’attuale gestione.

Bitetti è stato netto: “Kyma Ambiente è inefficiente. Servono manager con funzioni chiare. Manderemo a casa Giampiero Mancarelli, l’attuale presidente”.

Tacente ha frenato: “Prima di rimuovere qualcuno bisogna sapere che contratto ha, altrimenti si rischia solo di creare contenziosi. Ma è certo che le partecipate dovranno essere guidate da persone competenti”.

Depuratore fanghi, doppio ‘no’

Posizione condivisa invece sull’impianto di depurazione per fanghi contaminati previsto nell’area ex Yard Belleli: entrambi i candidati hanno ribadito un fermo no.

“Il mio è sempre stato un no convinto e coerente – ha detto Tacente – vogliamo un porto votato al commercio e al turismo”.

Bitetti ha sottolineato la necessità di una visione più ampia: “Bisogna guardare dalla terra al mare e viceversa, con un progetto che metta al centro il passaggio, la cultura e una nuova identità per la città”.

Un confronto dai toni accesi

La trasmissione, registrata in vista del ballottaggio, ha rappresentato l’ultima occasione per Bitetti e Tacente di confrontarsi pubblicamente. Un dibattito ricco di contenuti ma anche segnato da momenti di tensione e scambi polemici, che preannunciano un finale di campagna elettorale ad alta intensità.

L’appuntamento per i telespettatori è per venerdì 6 giugno alle 23.45 su Telenorba. Poi, da sabato, scatterà il silenzio elettorale in vista del voto.