Bari accoglie la 53ª tappa dell’International Street Food – Truck Edition: sapori dal mondo in riva al mare

Dal 5 all’8 giugno 2025, Largo Giannella e il Lungomare diventano il cuore pulsante dello street food italiano e internazionale

Bari si prepara ad accogliere un’esplosione di profumi, sapori e colori: da giovedì 5 a domenica 8 giugno 2025, arriva in città la 53ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food – Truck Edition, la manifestazione itinerante di cibo di strada più importante in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con il patrocinio del Comune di Bari e il supporto di Confartigianato Bari – BAT – Brindisi.

L’appuntamento si svolgerà a Largo Giannella, affacciato sul Lungomare, in orario serale il giovedì (18:00–24:00) e per l’intera giornata dal venerdì alla domenica (12:00–24:00).

Un viaggio gastronomico lungo tutta l’Italia (e oltre)

L’evento fa parte di un ricchissimo tour che nel 2025 toccherà oltre 200 città italiane, portando in ogni tappa una selezione dei migliori food truck dello stivale e non solo. A Bari, gli appassionati di cibo di strada troveranno un'offerta variegata e di altissima qualità: dagli arrosticini abruzzesi alla cucina messicana, dal pulled pork americano alla cucina greca, passando per le bombette pugliesi, i burger di Fassona, il kurtos ungherese, le olive ascolane fatte a mano, lo smash burger, il caciocavallo impiccato, la puccia pontina, la cucina siciliana, le fritture di pesce, fino ai panini gourmet con il polpo.

Non mancherà una ricchissima selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali, tra cui il birrificio di Praga con la sua caratteristica birra verde, perfetta per accompagnare ogni piatto.

Orofino: “A Bari ci sentiamo a casa”

«Siamo entusiasti di fare tappa a Bari, città accogliente e ricca di fascino», ha dichiarato Alfredo Orofino, ideatore dell’evento e ribattezzato “Il Re dello Street Food”. «L’International Street Food è un’esperienza che unisce culture, sapori e persone. Anche in questa edizione porteremo proposte culinarie originali, format innovativi e tante sorprese pensate per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi».

Un evento che valorizza il territorio

A sottolineare il valore della manifestazione è anche Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari:

«Lo street food è da sempre molto apprezzato dai baresi e, oggi più che mai, rappresenta un polo d’attrazione per i tanti turisti che visitano la città. Ringraziamo l’A.I.R.S. e Confartigianato per il loro impegno nel portare eventi così coinvolgenti sul nostro territorio».

Anche Angela Pacifico, direttrice di Confartigianato Bari–BAT–Brindisi, ha sottolineato l’importanza economica e culturale della tappa:

«Questa manifestazione è una straordinaria opportunità per le imprese del settore alimentare. È una vetrina che valorizza la tradizione e l’innovazione, favorendo l’incontro tra artigianato del gusto e pubblico».

Un successo che continua a crescere

L’International Street Food continua a riscuotere un enorme successo tappa dopo tappa, attirando migliaia di visitatori desiderosi di assaporare il meglio del cibo di strada nazionale e internazionale. Bari si prepara quindi a diventare, per quattro giorni, la capitale del gusto e della convivialità.

Negli stessi giorni, l’evento farà tappa anche a Campli, Martinsicuro e Montecastrilli, a partire da venerdì 6 giugno.

Un weekend imperdibile, a Bari, tra sapori da tutto il mondo.