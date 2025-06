Gallipoli, la star mondiale del sassofono Jimmy Sax torna a far emozionare e ballare la Praja Gallipoli

GALLIPOLI (LE) - Alla Praja Gallipoli, club gestito da Musicaeparole, tra i più importanti organizzatori di eventi del Sud Italia e non solo i grandi eventi musicali susseguono anche a gugno. L'immensa disco aperta 7su7 (sette notti su sette) a luglio e agosto è il luogo perfetto per scatenarsi le melodia di Jimmy Sax. Tra l’altro l’artista il 17 luglio si esibirà in un contesto totalmente diverso, all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Tutto questo testimonia la qualità musicale assoluta delle proposte della Praja Gallipoli, che tra gli altri, il 6 agosto 2025 porta sul palco un top dj come Steve Aoki. - Alla Praja Gallipoli, club gestito da Musicaeparole, tra i più importanti organizzatori di eventi del Sud Italia e non solo i grandi eventi musicali susseguono anche a gugno. L'immensa disco aperta 7su7 (sette notti su sette) a luglio e agosto è il luogo perfetto per scatenarsi le melodia di Jimmy Sax. Tra l’altro l’artista il 17 luglio si esibirà in un contesto totalmente diverso, all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Tutto questo testimonia la qualità musicale assoluta delle proposte della Praja Gallipoli, che tra gli altri, il 6 agosto 2025 porta sul palco un top dj come Steve Aoki.





Star internazionale del sassofono, Jimmy Sax totalizza più di un milione e mezzo di follower, oltre mezzo miliardo di streams su siti come Spotify ed oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube. E' quindi probabilmente il saxofonista più celebre al mondo, capace anche di suonare per Papa Francesco.





Performer di livello internazionale, ha collezionato ben 1500 show in tutto il pianeta e diviso il palco addirittura con artisti come Earth Wind and Fire e, ancora, David Guetta. Quando Jimmy Sax è sul palco, nei top club e nei teatri di tutto il mondo, stare fermi e non emozionarsi è semplicemente impossibile.





Tra le hit mondiali di Jimmy Sax ecco "No man no cry" (brano certificato PLATINO in Italia) e "Time" (certificato ORO in Italia). Con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citare le più note. Fra il 2022 ed il 2023 si è esibito in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 150.000 presenze.





I suoi fan e nno solo loro possono ascoltare la sua versione dell’iconico tema "Una Mattina" (classico del Maestro Ludovico Einaudi) riproposto con il suo Sax. Immenso successo ha poi riscosso il suo Million Miles Summer Tour in tutte le località estive del Sud Europa, che si è concluso in Francia qualche tempo fa.





Il club è l'anima della Praja Gallipoli. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un'emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.