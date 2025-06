Ex Ilva, Palmisano (M5S): 'Presentata denuncia al mediatore europeo, Ue agisca. Iniziativa insieme ad associazione e cittadini di Taranto'

"Ex Ilva, adesso basta. Abbiamo presentato, assieme all’associazione PeaceLink e ad alcuni cittadini di Taranto, una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. Sono passati dodici anni dall’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia per le violazioni delle norme ambientali a Taranto, e nonostante una sentenza chiara della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che impone la sospensione delle attività industriali, la Commissione continua a rimandare ogni decisione tradendo il suo ruolo di guardiano dei Trattati. Il diritto europeo non può essere applicato à la carte e Taranto non è una zona franca dei diritti, per questa ragione chiediamo al Mediatore europeo di riconoscere la cattiva amministrazione della Commissione e di raccomandare l'immediato rinvio dell'Italia alla Conte di Giustizia per mancata applicazione delle norme ambientali dell'Ue". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano.