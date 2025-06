Bari, Ignazio La Russa alla presentazione del nuovo libro di Fabrizio Tatarella

BARI - Sarà presentato, in anteprima nazionale, sabato 28 giugno 2025 alle ore 18.30, a Bari, Hotel Parco dei Principi (Via Vasile n. 3), il libro curato da Fabrizio Tatarella: “La destra di governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni” (Giubilei Regnani).

Il libro, impreziosito dalla nota introduttiva concessa dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana Giorgia Meloni e dalla prefazione del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, intende ricordare i 30 anni dalla nascita della destra di governo di Alleanza Nazionale, momento che ha segnato un prima e un dopo nella storia della destra italiana.

All’evento, promosso dalla Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, interverranno Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella, Antonio Giordano, vicepresidente della Fondazione Alleanza Nazionale, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario generale ECR. Il convegno, moderato da Francesco Gioffredi caporedattore del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, sarà concluso da Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica.

Nel gennaio 1995 a Fiuggi nasce Alle¬anza Nazionale grazie al ruolo deter¬minante svolto da Pinuccio Tatarella, Vicepresidente del Consiglio dei ministri del primo governo Berlusconi, padre della moderna destra politica e primo uomo di destra a presiedere un Consiglio dei ministri. La fondazione di Alleanza Nazionale rappresenta un momento cruciale nella storia politica italiana, segnando il passaggio dal Movimento Sociale Italiano a un partito di destra mode¬rata e democratica, il primo tentativo di costruire in Italia un moderno partito conservatore.

Nel 2012 Giorgia Meloni fonda Fratelli d’Italia e dieci anni dopo, nel 2022, con la vittoria alle elezioni, diventa il primo Presidente del Consiglio dei ministri di destra in Italia. In questo libro si ripercorrono oltre trent’anni di storia politica italiana con la voce dei suoi protagonisti e con testimonianze inedite sulla destra di governo. Il libro contiene, tra gli altri, gli interventi di Italo Bocchino, direttore editoriale del “Secolo d’Italia”, Gennaro Sangiuliano, già ministro della cultura, Maurizio Gasparri, tra i protagonisti della svolta di Fiuggi, Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Tatarella, Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, il contributo degli storici Andrea Ungari, Direttore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Paolo Macry, Alessandro Campi, Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento dei giornalisti Stefano Folli, editorialista di “la Repubblica”, Paolo Messa, fondatore della rivista «Formiche» e le interviste al politologo Giovanni Orsina e a Gianfranco Fini, già Presidente di Alleanza Nazionale.