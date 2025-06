Bari, nuovi provvedimenti per una città più pulita: via al potenziamento della raccolta rifiuti, focus su decoro e turismo estivo

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato, nella seduta di ieri, una serie di misure concrete per rafforzare ed efficientare il servizio comunale di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. Gli interventi, pensati anche in vista dell’aumento del flusso turistico nei mesi estivi, mirano a rispondere alle criticità del decoro urbano e al miglioramento della qualità della vita per cittadini e visitatori.

“Sin dal mio insediamento, igiene urbana e decoro sono stati una priorità assoluta”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese, annunciando il piano. “Abbiamo deciso di investire parte dei proventi dell’imposta di soggiorno per potenziare i servizi nei quartieri a maggiore densità turistica e commerciale. L’obiettivo è liberare i cassonetti stradali dai rifiuti delle attività commerciali e migliorare il servizio per tutti”.

Parte il porta a porta per le utenze non domestiche

Tra le misure principali c’è l’avvio, in via sperimentale, della raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, che interesserà inizialmente 250 esercizi commerciali nelle aree centrali della città: quartiere Umbertino e corso Vittorio Emanuele, con estensione successiva a Madonnella, Murat e San Nicola. Finanziato con 1,5 milioni di euro provenienti dall’imposta di soggiorno, il progetto prevede il ritiro domiciliare quotidiano dei rifiuti direttamente dai locali.

La raccolta sarà effettuata tramite contenitori dotati di tecnologia RFID, per il tracciamento dei rifiuti e la futura attuazione della tariffazione puntuale. Le frequenze previste per il periodo di alta stagione sono:

Rifiuto non riciclabile : 2 volte a settimana

Organico e compostabili : tutti i giorni, con doppio passaggio nel weekend

Carta e cartoncino : 1 volta a settimana

Cartone : 6 volte a settimana

Plastica, acciaio, alluminio : tutti i giorni

Vetro: tutti i giorni

I conferimenti avverranno nella fascia oraria 21:00 - 3:00, in coerenza con il modello già adottato nei quartieri a raccolta domiciliare.

Controlli rafforzati e sanzioni più severe per chi trasgredisce

Il sindaco Leccese ha annunciato anche un deciso rafforzamento dell’attività di controllo da parte della Polizia Locale, con l’introduzione di misure più severe per chi abbandona i rifiuti in strada, anche a fronte dell’ampliamento del servizio. “Siamo pronti a varare un’ordinanza che preveda, oltre alle multe, la chiusura temporanea delle attività recidive. Il numero dei giorni di chiusura aumenterà per ogni infrazione successiva”, ha avvertito il primo cittadino.

Raccolta carta e cartone: aumento delle frequenze

Dal 1° luglio, l’AMIU incrementerà il numero dei ritiri dei cassonetti dedicati a carta e cartone:

Nei quartieri Picone, Carrassi, Poggiofranco e San Pasquale : si passa da 3 a 6 ritiri settimanali

Nel quartiere Japigia: da 2 a 4 ritiri settimanali

A supporto di questa intensificazione, saranno operative 10 squadre dedicate al riassetto quotidiano delle postazioni stradali, in attività sperimentale fino al 31 dicembre 2025, per monitorare e rispondere a eventuali nuove esigenze.

Potenziamento della raccolta indumenti

Anche il servizio di raccolta degli indumenti usati tramite cassonetti stradali sarà potenziato: si passerà da un ritiro ogni 15 giorni a uno ogni settimana, con monitoraggi periodici per verificare l’adeguatezza della frequenza.

Un patto tra amministrazione e cittadini per una città più vivibile

Il sindaco Leccese ha concluso sottolineando l’importanza della collaborazione tra amministrazione, cittadini e operatori commerciali:

“Le emergenze si affrontano con interventi decisi, ma nessun cambiamento sarà duraturo senza il contributo di tutti. La nostra città merita rispetto, e il decoro urbano è un bene comune che va protetto con senso civico e responsabilità condivisa”.

Con questi interventi, Bari si prepara ad affrontare l’estate con un sistema di raccolta più efficiente, sostenibile e attento alle esigenze del territorio, nell’ottica di un miglioramento strutturale che guarda oltre la stagione turistica.