Bari, in dieci accerchiano e rapinano un 31enne in piazza Cesare Battisti: indagano i carabinieri

Una brutale rapina si è consumata nella tarda serata di sabato 21 giugno in, nel cuore di Bari. Intorno alle, un uomo diè stato accerchiato e aggredito da un gruppo di, presumibilmente di, che lo hanno minacciato per farsi consegnare denaro e oggetti personali.

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata sorpresa dal gruppo mentre attraversava la piazza. I rapinatori lo avrebbero circondato impedendogli la fuga e, con atteggiamento minaccioso, lo avrebbero costretto a consegnare il portafogli, contenente 5 euro e il bancomat, oltre al telefono cellulare.

La zona, come denunciato da tempo da residenti e commercianti, è spesso teatro di episodi di microcriminalità, specie nelle ore notturne, trasformandosi in quella che molti definiscono ormai “terra di nessuno”.

Immediato l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile, allertati dallo stesso 31enne, sotto shock ma fortunatamente illeso. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini. Nelle prossime ore saranno acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nel tentativo di identificare gli autori del colpo.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino, soprattutto in aree come piazza Cesare Battisti, spesso frequentate da giovani e turisti, ma anche da gruppi che approfittano della scarsa sorveglianza per compiere atti criminali.