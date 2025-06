Conversano, magia e teatro popolare sotto le stelle: in scena “Don Bartolomè u’ Stregon” il 26 luglio

La storia, la tradizione e il teatro si incontrano sabatoalle ore, nella suggestivadi, per un evento che promette di incantare il pubblico con ironia, mistero e fascino popolare:, una commedia in vernacolo ispirata a fatti realmente accaduti nel 1721.

Lo spettacolo – a ingresso libero – è scritto e diretto da Maria Sportelli, con la regia di Gianni Piscinelli e la consulenza linguistica di Andrea Marangelli, ed è tratto dalle “Cronache d’amore e magia a Conversano del primo Settecento” di don Angelo Fanelli.

Una storia vera, tra scandalo, superstizione e ironia

Siamo nella Conversano del XVIII secolo. Il protagonista, don Bartolomeo Coletta, è un prete colto sul fatto nel letto della serva, nudo, nella casa di un notaio. La scena, sorprendente e imbarazzante, viene scoperta dalla moglie del notaio. Il religioso tenta la fuga, ma la notizia si diffonde in fretta, dando il via a un processo clamoroso davanti al vescovo locale.

Durante la perquisizione della sua abitazione vengono ritrovati oggetti misteriosi: amuleti, erbe, simboli esoterici e strumenti rituali, alimentando il sospetto che dietro l’abito talare si celassero pratiche magiche e superstizione. Una vicenda al confine tra religione e inganno, che si trasforma in uno scandalo popolare carico di tensione e comicità.

Il cast e la musica

Sul palco:

Angela Nonna nei panni di Commare Mari’

Gianni Piscinelli nel ruolo di Antonio

Giusi Pascale nel ruolo di Lucrezia

Ad arricchire l’atmosfera, le interpretazioni musicali di Anita Viesti, che darà voce a brani inediti in vernacolo, composti appositamente per evocare il ritmo e le emozioni del Settecento pugliese.

Una produzione corale tra storia e cultura

L’evento è organizzato da PugliaVox in collaborazione con Light on the Sea, con il patrocinio del Comune di Conversano – Assessorato alla Cultura, e inserito nel programma estivo “Borgo d’Estate 2025”.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Regione Puglia – PACT – Presidenza del Consiglio Regionale, nell’ambito della L.R. 34/1980 (pratica n. 64/2025), con la partnership della Pro Loco Conversano, Radio Amicizia in Blu e Scaffaleweb.

🎭 Una serata da non perdere

“Don Bartolomè u’ Stregon” è molto più di uno spettacolo teatrale: è un viaggio nella memoria collettiva, tra risate, sussurri e antiche credenze che ancora oggi parlano al presente.

📍 Dove: Piazza Cesare Battisti, Conversano

🕗 Quando: Sabato 26 luglio 2025 – ore 20:30

🎟️ Ingresso libero

📞 Info: 392 2318950

📌 Hashtag ufficiali: #musicamagiaeparole2025 #teatropopolare #borgodestate #viviconversano #teatrovernacolare