Bari, nuova luce su piazza Cesare Battisti: completati i lavori di illuminazione e riqualificazione

Si è acceso ieri sera, venerdì 27 giugno, il nuovo impianto di illuminazione di, cuore pulsante della vita universitaria e commerciale di Bari. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del, dell’, della, dele del, insieme a rappresentanti delle associazioni studentesche. A rendere ancora più suggestiva la serata, il flash mob di danza curato dalla, diretta da Claire Jane Pratt.

L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con 150mila euro, ha preso il via il 12 maggio scorso e si è concluso in tempi record, in appena un mese e mezzo. Obiettivo: riqualificare la piazza, migliorare la fruibilità serale degli spazi pubblici e rafforzare la percezione di sicurezza.

“Vivere le piazze è il più forte antidoto al degrado e all’illegalità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Piazza Cesare Battisti torna ora a essere uno spazio vivibile, attrattivo, aperto agli studenti, ai turisti, ai cittadini. Illuminare e animare questi luoghi è il nostro modo per contrastare marginalità e criminalità, dando valore ai beni comuni.”

L’assessore Scaramuzzi ha sottolineato la rapidità dei lavori e il valore simbolico e pratico dell’intervento:

“Siamo riusciti ad anticipare i tempi. La nuova illuminazione migliora l’estetica, la sicurezza e la fruibilità della piazza. I nuovi punti luce valorizzano gli edifici storici e i percorsi pedonali e automobilistici. Un impianto moderno, sostenibile, funzionale.”

Il nuovo impianto: efficienza e qualità

Il progetto ha previsto la rimozione dei vecchi corpi illuminanti, ormai obsoleti o non funzionanti, e l’installazione di 68 nuovi apparecchi a tecnologia LED da 60W, in grado di garantire una luce più uniforme e un risparmio energetico significativo. Sono stati inoltre installati 12 nuovi pali di illuminazione da 3,5 metri, posizionati nelle aiuole, e sostituito il quadro elettrico di telecontrollo, che ora consente la gestione individuale dei singoli punti luce.

L’intervento ha interessato l’intera piazza, inclusi i percorsi pedonali e le zone di sosta, senza mai interrompere la fruizione degli spazi pubblici grazie a una strategia a micro-cantieri. Non è prevista attenuazione notturna del flusso luminoso, data la natura centrale e delicata dell’area.

Piazza Cesare Battisti, da tempo al centro di segnalazioni per situazioni di degrado, cambia così volto, diventando un esempio di riqualificazione urbana intelligente e orientata alla vivibilità.