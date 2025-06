DRIFFest 2025: due giorni tra guerra, identità e manipolazione al Festival Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film”

Torna con la sua sedicesima edizione il, con due appuntamenti centrali nella prossima settimana, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, che metteranno al centro i grandi temi del nostro tempo: la guerra e la pace, la manipolazione mediatica, la complessità dell’identità e il rischio crescente degli estremismi tra i giovani.

Mercoledì 2 luglio – Rutigliano

Alle 19.30 in piazza Colamussi, si apre il primo dei due appuntamenti con “Del Racconto, la guerra (senza Pace)”, che vedrà protagonista Nichi Vendola. L’ex presidente della Regione Puglia presenterà la sua raccolta poetica “Sacro Queer” (ed. Manni), in dialogo con Michele Pennetti, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Un’opera che si fa riflessione lirica e civile sul senso della diversità, della spiritualità e della solidarietà, intrecciando vissuto personale e tensione politica.

A seguire, la proiezione di “No Other Land”, Oscar 2025 come Miglior Documentario, realizzato da un collettivo israelo-palestinese composto da Hamdan Ballal, Rachel Szor, Yuval Abraham e Basel Adra. Il film, diretto e montato collettivamente, è un racconto in presa diretta della distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, filmata per cinque anni dallo stesso Adra, attivista sul campo, che costruisce un’insolita alleanza con un giornalista israeliano.

Giovedì 3 luglio – Sannicandro di Bari

Nella corte del Castello Normanno Svevo, sempre alle 19.30, il festival si sposta con “Del Racconto, Noi”, incontro con Simona Ruffino, brand strategist e voce autorevole della comunicazione etica, che presenta il suo saggio “Non tutto è come appare” (Apogeo), insieme alla giornalista Francesca Savino (La Repubblica). Un lavoro che smonta il pensiero binario, analizza le tecniche di manipolazione dei media e invita a un ritorno alla complessità come strumento di libertà e consapevolezza.

Chiude la serata la proiezione del film “Noi e Loro” di Delphine e Muriel Coulin, con Vincent Lindon (Coppa Volpi a Venezia 81), Stefan Crepon e Benjamin Voisin. Una storia potente che affronta il fascino degli estremismi su una generazione spaesata, attraverso il dramma di un padre che vede il figlio maggiore avvicinarsi a movimenti violenti e razzisti.

Il DRIFFest 2025, ideato e organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut e diretto da Giancarlo Visitilli, si svolge dal 17 giugno al 26 luglio con 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari, e tre incontri nelle carceri di Trani e Turi – rendendolo l’unico festival pugliese a mantenere questa proposta ogni anno.

Il festival è sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission, i Comuni ospitanti, le Carceri di Trani e Turi, l’ufficio Garante per i detenuti della Regione Puglia, Puglia Culture, e numerosi enti legali e formativi del territorio.

🕢 Tutti gli eventi iniziano alle 19.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

📞 Info: 328/4071538 – 🌐 www.ibambiniditruffaut.com.