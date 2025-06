Bari, operazione congiunta di Polizia e Carabinieri contro la prostituzione: sette donne identificate

BARI – Nel tardo pomeriggio di ieri, Polizia di Stato e Carabinieri hanno condotto un’operazione congiunta nell’area compresa tra via Glomerelli e via Bruno Buozzi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della prostituzione.

Durante i controlli, gli agenti della Squadra Mobile della Questura e i militari della Compagnia di Bari San Paolo hanno identificato sette giovani donne di nazionalità rumena, con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche di natura amministrativa, sulle persone fermate.

L’intervento rientra in un più ampio piano di controllo del territorio, avviato anche in risposta alle segnalazioni di residenti della zona. Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni per garantire sicurezza e decoro nelle aree cittadine interessate da simili fenomeni.