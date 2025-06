Bari ospita l’evento internazionale “La Sicurezza del Cibo – From Farm to Fork and Beyond… to Space”

Si è concluso con grande partecipazione e interesse l’evento internazionale, che si è tenuto ilpresso ladell’, in occasione della

Per due giorni, esperti, accademici, istituzioni e professionisti del settore agroalimentare si sono confrontati sul tema cruciale della sicurezza e qualità alimentare, analizzando ogni fase della filiera “dal campo alla tavola” e spingendosi oltre, fino alle sfide legate all’alimentazione in ambito aerospaziale.

Una riflessione a tutto tondo su cibo, scienza e futuro

Il convegno ha messo in luce come la sicurezza alimentare, intesa sia come food safety che come food security, abbia assunto un ruolo sempre più centrale in un mondo globalizzato e in costante trasformazione. L’obiettivo dichiarato: rafforzare l’educazione alimentare, promuovere la multidisciplinarietà e garantire un accesso equo al cibo di qualità per tutti.

Numerosi i focus tematici che hanno animato i lavori:

La sicurezza del cibo dalla produzione al consumo

Le innovazioni tecnologiche applicate al settore agroalimentare

Il valore culturale e sociale dell’alimentazione

Le disuguaglianze globali nell’accesso al cibo

Le prospettive del cibo nello spazio e nella ricerca aerospaziale

Relatori e ospiti di prestigio

Tra gli interventi più attesi, quelli del:

Ministro della Salute , Sen. Orazio Schillaci

Dott.ssa Barbara Gallani dell’ European Food Safety Authority (EFSA)

Prof. Antonio Uricchio, presidente ANVUR

Hanno inoltre partecipato rappresentanti di importanti istituzioni accademiche italiane e internazionali, tra cui University of Cambridge, LUISS Guido Carli, Università Federico II di Napoli, Ferrari Farm e City Jaipur (India), offrendo una visione globale e integrata sulle sfide alimentari del presente e del futuro.

Un successo per l’Università e per il territorio

L’iniziativa ha rappresentato un punto di riferimento per studenti, professionisti e cittadini, confermando l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come polo culturale e scientifico di livello internazionale.

Attraverso il confronto tra scienza, istituzioni, imprese e società civile, l’evento ha lasciato un messaggio forte e chiaro: solo con una formazione solida, informazione corretta e collaborazione interdisciplinare, si può costruire un futuro alimentare sicuro, sostenibile e inclusivo — sulla Terra e oltre.