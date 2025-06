Bari, proseguono gli appuntamenti estivi con Candlelight® a lume di candela

Per tutta l’estate, la città di Bari ospita una serie di concerti unici e suggestivi firmati, il celebre format di concerti dal vivo prodotti da Fever. Le serate, ambientate nel suggestivo, offrono un’esperienza intima e coinvolgente grazie a interpretazioni a lume di candela di grandi autori e brani che hanno fatto la storia della musica.

Il calendario estivo propone un viaggio musicale “open air” che spazia dal tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone, passando per le celebrazioni dei grandi nomi internazionali come Coldplay, Queen e Hans Zimmer, fino a un omaggio ai maestri della musica italiana come Ludovico Einaudi e Lucio Dalla, insieme ad altri celebri cantautori del nostro paese.

Candlelight® nasce con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla musica classica, portando la magia dei concerti in location iconiche illuminate da migliaia di candele. Il progetto, ormai presente in oltre 150 città nel mondo, ha appassionato milioni di spettatori grazie a programmi variegati e interpretazioni di musicisti talentuosi, capaci di avvicinare anche chi non ha mai assistito a un concerto classico. Tra i brani proposti, si alternano capolavori di Vivaldi, Mozart, Chopin, fino a rivisitazioni di successi pop e rock di artisti come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay.

Gli appuntamenti in programma a Bari nel Cortile di UNAHOTELS Regina:

Tributo a Ennio Morricone e colonne sonore

28 giugno ore 20:30 | 22 agosto ore 20:00

Prezzo: a partire da € 23

Tributo ai Coldplay

28 giugno ore 22:15 | 22 agosto ore 21:45

Prezzo: a partire da € 23

Tributo a Hans Zimmer

12 luglio ore 20:30

Prezzo: a partire da € 23

Tributo ai Queen

12 luglio ore 22:15

Prezzo: a partire da € 23

Tributo a Ludovico Einaudi

19 luglio ore 20:30

Prezzo: a partire da € 23

Tributo a Lucio Dalla e cantautori italiani

19 luglio ore 22:15

Prezzo: a partire da € 23

Un’estate all’insegna della musica e delle emozioni, da vivere sotto il cielo stellato di Bari, accompagnati dalla luce calda e soffusa delle candele, per un’esperienza davvero indimenticabile.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visita il sito ufficiale di Candlelight®.