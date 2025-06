Casamassima: auto in fiamme sulla statale 100, 60enne soccorso in codice rosso

CASAMASSIMA - Intorno alle ore 7.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla statale 100, nel territorio di Casamassima, per domare un incendio che ha coinvolto un’auto in transito. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista, mentre procedeva in direzione Bari, ha notato del fumo e delle fiamme uscire dal vano motore del veicolo.

Probabilmente spaventato, anche a causa del fatto che l’auto era alimentata a GPL, il conducente ha aperto lo sportello e si è lanciato fuori dall’abitacolo mentre l’auto era ancora in movimento. Fortunatamente il veicolo ha perso il controllo, urtando prima il lato destro della statale e poi un muretto di recinzione lungo la carreggiata, fermandosi infine al lato della strada.

I Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale di Casamassima, hanno prontamente messo in sicurezza il mezzo, mentre l’ANAS si è occupata di regolare il traffico sulla statale. Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato il 60enne ferito in codice rosso all’ospedale per le cure del caso.

Le condizioni dell’uomo sono al momento in fase di valutazione. Sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti per determinare le cause precise dell’incendio.