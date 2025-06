Beppe Delre presenta il nuovo brano “Stai con Noi – Inno alla Fratellanza”

Dopo nove anni dalla sua stesura, il noto artista barese Beppe Delre pubblica il brano “Stai con Noi – Inno alla Fratellanza”, distribuito da Astralmusic. Un singolo che oggi risuona più attuale e necessario che mai, nato da un’emozione profonda scaturita dalle parole di Papa Francesco contro “la globalizzazione dell’indifferenza”. Un monito che ha toccato il cuore dell’artista e acceso in lui il desiderio di trasformare quel richiamo in musica, in un messaggio vivo di fratellanza e fiducia.

“Fratellanza significa riconoscersi, accettare l’altro al di là di ogni differenza – politica, sociale, religiosa – e camminare insieme, con il coraggio della fede e la forza della speranza”, racconta Delre. “Questo brano nasce per ricordarci che solo insieme possiamo costruire la pace, abbattere i muri dell’odio e ritrovare quel senso di appartenenza che ci rende davvero umani”.

A spingere Beppe a pubblicare oggi questa canzone è stato il bisogno, sempre più urgente, di rimettere al centro valori come la solidarietà, la condivisione, il dialogo tra i popoli, in un mondo ferito da guerre, divisioni e solitudini amplificate dalla pandemia. “Stai con noi” diventa così un invito corale a guardare avanti, a cantare insieme la voglia di un futuro migliore. Il singolo è arricchito da un’orchestrazione ed un arrangiamento sentito e potente firmato da Alterisio Paoletti e impreziosito da un team di musicisti e coristi d’eccezione:

“STAI CON NOI – INNO ALLA FRATELLANZA”

(parole e musica di Beppe Delre)

• Vocalist: Beppe Delre

• Chitarre e basso: Adriano Pratesi Martino

• Piano: Alterisio Paoletti

• Batteria: Giulio Rocca

• mix: Paolo Alfredo Iafelice

• Cori: Gregory Mignozzi, Elena Colazzo, Valentina Stasi, Rocco Loglisci, Andrea Centolanze, Claudia Urso





“La musica può unire, lo sport può educare, la voce può ispirare. Cantare insieme è un atto di amore e di fiducia. Per questo dico: stai con noi se vuoi guardare avanti!”

Cantante, autore e vocal coach, Beppe Delre è da sempre affascinato dalla canzone d’autore e dai grandi songwriters americani. Si avvicina alla musica a sei anni con lo studio del flauto traverso, ma scopre la passione per il canto durante il liceo, esibendosi in una band studentesca. A diciotto anni intraprende lo studio del canto in Conservatorio, per poi avvicinarsi al jazz, genere che lo porterà a esibirsi in Italia e all’estero (Ungheria, Belgio, Olanda, Croazia, Finlandia, Stati Uniti), riscuotendo apprezzamenti di pubblico e critica. Ha partecipato come solista a numerosi festival e rassegne, tra cui: Pescara Blues, Epidaurus Festival (Croazia), Orsara Jazz Festival, Teano Jazz Winter, Festival Internazionale di Castelfidardo, Eataly Jazz Milano, Bari in Jazz.

È stato solista in diverse orchestre e big band in ambito pop e jazz, tra cui: Italian Big Band, Apulia Big Band, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce, Filarmonica di Lecce, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Magna Grecia.

Vanta partecipazioni a programmi televisivi (Rai, Telenorba, Kalendario, ICI Television, Montreal, Canada, Dune TV, Sky) e ha tenuto concerti a sostegno di cause umanitarie, come "Pro UNICEF" e "Pro Emergency". Premiato come "Miglior Crooner 2009" e "Best Jazz Singer 2010" agli Italian Jazz Awards, ha all’attivo oltre 20 incisioni discografiche e due pubblicazioni editoriali. Collabora con diversi studi di registrazione come songwriter ed è attualmente docente di Canto Pop Rock presso il Conservatorio N. Rota di Monopoli.