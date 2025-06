Bisceglie, fallito colpo al bancomat Credem in via Lamaveta: esplosioni nella notte, ma i malviventi fuggono a mani vuote

Hanno agito nella notte tra, con un piano ormai tristemente noto: due esplosioni per forzare lo sportello bancomat della. Ma il colpo è fallito. I malviventi, messi in fuga dall’allarme e dal tempestivo arrivo delle forze dell’ordine, non sono riusciti a portare via alcun denaro.

L’attacco è avvenuto intorno alle 3 del mattino. A svegliare l’intero quartiere Sant’Andrea, un forte boato provocato da due ordigni artigianali. L’onda d’urto ha danneggiato lo sportello automatico e parte della struttura, ma il sistema di sicurezza del bancomat ha retto, impedendo l’accesso ai contanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Metronotte di Bisceglie e i carabinieri della Tenenza locale, allertati dalle segnalazioni dei residenti e dal sistema di allarme della banca. I ladri, probabilmente monitorando i tempi di intervento, si sono dati alla fuga pochi minuti prima dell’arrivo delle pattuglie.

Danni alla struttura, ma nessun furto

Gli accertamenti tecnici effettuati nelle ore successive hanno confermato che nessuna somma è stata sottratta. La filiale, pur gravemente danneggiata, è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi degli investigatori e ripristinare le condizioni di sicurezza. L’attività bancaria tornerà operativa non appena concluse le operazioni di verifica e riparazione.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare i responsabili del tentato furto. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e delle aree circostanti, nella speranza di ricavare elementi utili per risalire ai componenti del commando.

Il fallito assalto ha comunque generato forte preoccupazione tra i cittadini, preoccupati per l’escalation di episodi simili che si sono verificati negli ultimi mesi nella provincia.