Bisceglie, a giugno il 'Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza'

BISCEGLIE (BT) - In questo anno particolarmente significativo per il prestigioso Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza, ricorre il X anniversario in cui lo stesso è impegnato nel celebrare le eccellenze nell’ambito della cultura e della scienza. Inoltre, proprio in questa edizione, verrà premiata l’ASI "Agenzia Spaziale Italiana". La cerimonia si terrà nella sala conferenze di Universo Salute Opera Don Uva a Bisceglie il 24 giugno 2025 alle ore 18:30. - In questo anno particolarmente significativo per il prestigioso Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza, ricorre il X anniversario in cui lo stesso è impegnato nel celebrare le eccellenze nell’ambito della cultura e della scienza. Inoltre, proprio in questa edizione, verrà premiata l’ASI "Agenzia Spaziale Italiana". La cerimonia si terrà nella sala conferenze di Universo Salute Opera Don Uva a Bisceglie il 24 giugno 2025 alle ore 18:30.





L’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia, che si distingue per la risonanza e lo spessore assunto in questi anni, vede la collaborazione con la sezione locale dell’Archeoclub d’Italia, godendo dell’Alto patrocinio della Regione Puglia, della Provincia BAT e delle città di Bisceglie e Ferrara.





Il nutrito parterre di questa edizione, vede fra i premiati: il Presidente dell’ASI prof ing. Teodoro Valente e il prof. ing. Augusto Cramarossa della Italian Space Agency head of strategic area, presso ASI Italian Space Agency; la soprano Sara Allegretta; la giornalista Marilena Farinola Presidente Nazionale CONAIPPE (ASPPE -COSP) e Segretario Generale Nazionale Co.S.P. Polizia Penitenziaria - già Sostituto Commissario Comparto Sicurezza; il campione di record in attraversate in mare dott. Daniel Douglas Di Pierro.





Lucrezia Brattoli vestirà nel corso della cerimonia i panni della Duchessa di Bisceglie e reggente di Ferrara, Lucrezia Borgia. Presenta l’evento la dott.ssa Rossella Di Liddo, attrice.





La commissione sarà presieduta dai Sigg.ri: dott. Angelantonio Angarano Sindaco di Bisceglie; Dott. Marcello Paduanelli Dirigente Amministrativo di Universo Salute Opera Don Uva; dott. Francesco La Notte Consigliere Regione Puglia; Prof Luigi Palmiotti Presidente della locale Archeoclub d’Italia e storico; dott.ssa Maria Giuseppina Pagnotta scrittrice e sceneggiatrice; A.T. Antonio Speranza Presidente Osservatorio; prof ing Augusto Cramarossa componente ASI. Saranno, altresì presenti, autorità civili e militari.





L’evento sarà una celebrazione di alto spessore e un inno alla cultura e alla scienza nella società contemporanea. Il Presidente dell’Osservatorio, A.T. Antonio Speranza, ringrazia tutta l’organizzazione per la collaborazione e invita la cittadinanza all’evento. L'ingresso è gratuito.