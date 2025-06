Gallipoli oltre il mare, nasce 'Gallipoli Culture. Il mare incontra l'arte'

Un nuovo modello di valorizzazione dei luoghi della cultura. Al via la rassegna estiva #GallipolINSOLITA. Da giugno a settembre, esperienze originali tra arte, storia e natura.





GALLIPOLI (LE) - Continua il percorso culturale posto in essere dall’Amministrazione gallipolina grazie al lavoro dell’ATI CoopCulture, Iris cooperativa sociale e Associazione EMYS che punta a mettere al centro dell’attenzione pubblica luoghi simbolo della memoria cittadina, per trasformarli in veri e propri motori di attrazione civica e turistica: il Museo Civico "E. Barba", la Biblioteca Comunale "Ex Sant’Angelo", l’Archivio Storico Comunale con la Collezione Coppola e il suggestivo Museo del Mare che raccoglie e racconta l’anima marinara della città.





L’obiettivo è chiaro: far emergere il patrimonio storico, artistico e scientifico di Gallipoli, arricchendo l’offerta culturale e integrandola con l’identità del territorio. La sfida è quella di trasformare questi luoghi in poli attrattivi per turisti, cittadini e nuove generazioni, anche grazie a un uso consapevole e strategico dei linguaggi della comunicazione contemporanea.





Il progetto non si ferma ai confini dei musei. Le attività proposte si estenderanno al centro storico e agli spazi urbani ed extraurbani della città, trasformando Gallipoli in un museo diffuso, dove ogni angolo racconta una storia, ogni visita è un’esperienza. Laboratori didattici, percorsi tematici, attività partecipative arricchiranno l’offerta e stimoleranno un nuovo senso di appartenenza e coinvolgimento da parte della comunità locale. Da giugno a settembre, Gallipoli arricchisce la sua proposta culturale con una rassegna di attività e percorsi tematici #GallipolINSOLITA Storie di Natura, Pietra e Poesia che unisce scoperta, emozione e partecipazione.





I protagonisti sono il Museo Civico "E. Barba", il Museo del Mare, la Sala Coppola e il centro storico, luoghi che diventano teatro di un calendario di appuntamenti pensati per offrire esperienze immersive e coinvolgenti, capaci di parlare a pubblici diversi e di raccontare la città in modi nuovi.





Le attività si svolgono in fasce orarie differenziate e offrono percorsi tematici che spaziano dalla natura alla poesia, dall’arte alla scienza. Tra le esperienze proposte, una visita guidata integrata tra il Museo del Mare e il Museo Civico conduce i partecipanti "Sulle tracce degli animali marini", tra balene e tartarughe del Mediterraneo, culminando con un’immersione in realtà virtuale nei fondali sottomarini. Passeggiando tra le vie del centro storico, si può invece scoprire "La natura tra le pietre", in un itinerario tra flora urbana, uccelli marini e geologia raccontata, capace di restituire un’immagine inedita della città e delle sue pietre vive.





La rassegna propone anche percorsi più intimi e narrativi, come “A spasso con Sofia”, ispirato ai versi della poetessa gallipolina Sofia Stevens. Le sue poesie accompagneranno i visitatori nei suoi luoghi d’infanzia e adolescenza, con il supporto di musica e materiali artistici.





Il Museo Civico accoglie "Il Simposio dei Dotti", un’attività interattiva che trasforma i ritratti dei personaggi illustri in protagonisti attivi di un gioco tra memoria storica e creatività. Nella Sala Coppola, invece, "Viaggio nel tempo con Giovanni Andrea Coppola" offre un’esperienza tra pittura e tecnologia, grazie a visori di realtà virtuale e stimoli visivi che allenano lo sguardo contemporaneo a leggere le opere d’arte con profondità nuova.





Accanto agli eventi esperienziali, la proposta culturale estiva include anche un ricco calendario di visite guidate tematiche, che conducono i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della storia e dell’identità artistica gallipolina.





Alla Collezione "Coppola", il percorso si concentra sulle opere di Giovanni Andrea Coppola, pittore gallipolino di grande sensibilità, le cui tele spaziano dal sacro al profano. Tra ritratti, paesaggi e soggetti religiosi, spiccano capolavori come la Sant’Agata e la Maddalena Penitente, in cui si riconoscono gli influssi del grande Guido Reni, accanto a una raffinata Natura morta che testimonia il dialogo tra luce, colore e spiritualità.





Il Museo Civico E. Barba svela invece una vera e propria camera delle meraviglie, con reperti archeologici, numismatici, volumi rari, ritratti e oggetti di pregio, fino a una singolare collezione naturalistica. Un'esperienza che stimola la curiosità e si rivolge tanto agli adulti quanto ai più piccoli.





La visita al Museo del Mare invita ad approfondire il legame tra Gallipoli e il Mediterraneo: un viaggio tra scheletri di cetacei, conchiglie rare, e soprattutto l’iconica tartaruga Caretta Caretta, in un allestimento suggestivo che restituisce l’emozione degli abissi e la ricchezza della fauna marina.





Infine, l’itinerario "Alla scoperta di Gallipoli" porta i visitatori nel cuore del centro storico, dove storia, natura e arte si intrecciano tra i vicoli, le pietre antiche, la vegetazione che cresce tra le rocce e gli uccelli che popolano cielo e costa. Un percorso che rivela non solo la stratificazione architettonica della città, ma anche le sue rappresentazioni della natura negli affreschi e nei dettagli decorativi, in un equilibrio affascinante tra urbano e spontaneo.





"Gallipoli non smette di sorprendere, dichiara Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli. Siamo conosciuti e amati per il nostro mare e per le spiagge, ma da tempo stiamo lavorando per raccontare e valorizzare anche l’altra anima della nostra città: quella culturale, profonda, stratificata. Il progetto che prende forma con #GallipolINSOLITA è un tassello importante di questo percorso, è un invito a scoprire una Gallipoli più autentica, più narrata, dove ogni luogo – dai musei al centro storico – diventa parte di un racconto collettivo, che affonda le radici nella storia ma guarda dritto al futuro. Questa visione nasce dal lavoro fatto in questi anni, non ultimo il progetto per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027: un’occasione che ha acceso energie nuove e ha rafforzato una consapevolezza condivisa, quella di poter costruire una città più viva e inclusiva attraverso la cultura. È un impegno - conclude il sindaco - che ci riguarda tutti e che continueremo a portare avanti con determinazione, perché Gallipoli merita di essere raccontata in tutta la sua complessità e ricchezza".





Accanto alle azioni di promozione, nasce anche un nuovo marchio di identità visiva "Gallipoli culture. Il mare incontra l’arte" pensato per rappresentare in modo riconoscibile e coerente l’intero sistema dei musei e dei luoghi della cultura di Gallipoli. Non si tratta semplicemente di un logo, ma di un linguaggio visivo unitario che riflette l’anima culturale della città e ne rafforza la percezione nel tempo. Questo marchio fungerà da filo conduttore tra Museo Civico "E. Barba", Museo del Mare, Biblioteca Comunale, Archivio Storico e Collezione Coppola, contribuendo a creare un’immagine coordinata e riconoscibile, capace di raccontare un’identità comune.





Info e prenotazioni

contact center 08331851223 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00