Calcio, Lecce: la conferenza stampa del presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani

DANIELE MARTINI - LECCE - Nella mattinata di martedì 3 giugno 2025, presso la Sala Stampa dello Stadio Via del Mare di Lecce, si é tenuta la conferenza stampa del presidente della squadra giallorossa Saverio Sticchi Damiani. Il presidente ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, parlando anche di futuro.





Queste le sue dichiarazioni:





"Siamo in contatto con la famiglia di Graziano Fiorita perché non va lasciata sola. Trasmetteva valori sani. La partita con la Lazio era importante vincerla e lui ci ha protetto. La sua morte ha tirato fuori un coraggio in tutta la squadra. Bisognava battere la Lazio.

E' stata una stagione che ci ha visto affrontare tante difficoltà ed aver raggiunto un risultato storico é qualcosa di incredibile. La stagione era iniziata con John Gonzalez che non aveva passato le visite mediche. Devo fare un plauso allo staff medico, stiamo con Gonzalez in contatto e diventerà un ottimo manager nonostante la giovane età. La stagione ci ha visto cambiare subito la guida tecnica alla 12esima giornata. Lo staff di mister Giampaolo é stato straordinario, pur avendo avuto difficoltà. Di Giampaolo, oltre all'allenatore, ho scoperto l'uomo e uno staff di persone molto corrette. Sono felice che questa salvezza sia arrivata anche per lui. E' un capitolo importante per la sua carriera. Il mercato di gennaio ha scatenato critiche, specie con la cessione di Dorgu. Devo le mie scuse ai tifosi perché pensavamo di non cederlo, ma poi si é verificata la sua cessione. Non pensavamo che il Manchester United volesse Dorgu in quel momento. E' stato comunque un mercato significativo perché abbiamo comprato vari giocatori a titolo definitivo. Abbiamo avuto anche momenti di incomprensione, ma il bilancio é davvero stratosferico. Il tema dell''asticella' ha creato confusione, potrebbe esserci stato un problema di comunicazione: quindi ora aboliamo la parola 'asticella'. Quello che abbiamo compiuto é un vero miracolo sportivo, anche se con mille difficoltà, avendo subito ingiustizie. In occasione di Lecce-Lazio, la squadra é stata multata attraverso un referto arbitrale inaccettabile. E' stato un anno sfortunato con gli arbitri. Però il Lecce é stato fortunato negli scontri diretti. Per l'anno prossimo partiamo con una grande rincorsa, cercando di lasciar perdere la famosa 'asticella': i 4000 tifosi presenti a Roma ci hanno fatto vincere e salvare. La prossima stagione dobbiamo migliorare tutti, dal tecnico alle sttutture: però partiamo da quel 50 percento di probabilità di salvarci. Nella prossima stagione il Lecce arriva carico e motivato: noi dirigenti siamo motivatissimi. Cominceremo a giorni i lavori per il restauro dello stadio. Abbiamo chiesto alla Lega di giocare solo la prima partita, mentre a marzo 2026 lo stadio subirà interventi invasivi. Al ritorno dal ritiro estivo, la squadra lavorerà nel nuovo centro sportivo. Dal 1 luglio apriamo lo store ufficiale in via Trinchese, prima di Piazza Sant'Oronzo, con tante iniziative al suo interno. Voglio ringraziare l'affetto dei miei soci. Siamo pronti a metterci in discussione.

A Graziano Fiorita dedicheremo qualcosa di importante. Per quel che riguarda il calcio femminile, il futuro é buono, sono nelle condizoni di star bene, militano in Serie C e non si esclude di fare qualcosa di più nel prossimo futuro. Nel nuovo stadio ci potrebbe anche essere spazio per un museo".