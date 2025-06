Incendio nella notte sulla Msc Orchestra: paura a bordo, Codici assiste i crocieristi

GENOVA – Momenti di paura nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno a bordo della, dove un incendio ha fatto scattare l’allarme tra i passeggeri. L’emergenza è stata rapidamente gestita dall’equipaggio e fortunatamente non si segnalano feriti, ma i disagi per i crocieristi sono stati significativi, sia per chi era già a bordo sia per coloro che attendevano di imbarcarsi questa mattina dal porto di Genova.

A intervenire con tempestività è stata l’associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, che si è attivata per fornire assistenza ai passeggeri coinvolti. «Stiamo monitorando la situazione – ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale – e raccogliamo segnalazioni da parte dei viaggiatori. Purtroppo è la terza volta in un mese che navi Msc presentano problemi tecnici: dopo Sinfonia e Fantasia, ora è la volta di Orchestra. Sarà forse una coincidenza, ma è un dato preoccupante su cui la compagnia deve fare luce».

La nave, ferma al largo della Corsica fino a poche ore fa, ha costretto la compagnia ad aggiornare il programma di imbarco previsto per oggi a Genova. «Alla luce dell’incendio – ha spiegato l’avvocato Stefano Gallotta, legale di Codici – non si escludono modifiche o cancellazioni della crociera. In questi casi è fondamentale conoscere i propri diritti».

Codici ricorda che:

In caso di modifiche dell’itinerario, il passeggero può recedere dal contratto ;

Se la compagnia cancella la crociera per motivi tecnici, è previsto un rimborso in denaro pari al doppio dell'importo pagato, da corrispondere entro 14 giorni, oltre alla penale del 100% e al possibile risarcimento dei danni subiti.

«Alcune compagnie – aggiunge Gallotta – offrono soluzioni alternative che non sempre rispettano la normativa vigente. Invitiamo quindi i crocieristi a contattarci per ricevere assistenza qualificata».

Per segnalazioni o richieste di rimborso, i viaggiatori possono:

Telefonare allo 06 5571996

Inviare un messaggio WhatsApp al 375 7793480

Scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org

Codici conferma il proprio impegno per garantire tutela e giustizia ai consumatori, soprattutto in momenti di difficoltà come quello vissuto dai passeggeri della Msc Orchestra.