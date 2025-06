Successo per l’ottava edizione del South Bike Show a Sibari: motori, spettacolo e cultura protagonisti del weekend

SIBARI - È stato un fine settimana all’insegna della passione per i motori, della cultura e dello spettacolo quello appena trascorso a, dove si è svolta l’, unica tappa calabrese dell’. L’evento, realizzato in collaborazione con, rivista di riferimento per il mondo custom, classic e mototurismo, ha richiamato un pubblico numerosissimo, confermando il forte appeal del mondo motociclistico.

Cuore della manifestazione è stato il Custom Bike Show 2025, che ha visto la premiazione delle Top 20 motociclette selezionate tra una straordinaria varietà di modelli e stili, grazie al concorso curato dalla stessa rivista. Le iscrizioni, aperte il 30 maggio, hanno dato il via a un fitto calendario di eventi che ha animato le giornate con Dj set di Angelo Caliendo e i concerti live degli Alvin Rock Band, creando un clima elettrizzante fin dal primo giorno.

Tra i momenti più attesi, l’esposizione delle moto Enduro elettriche ha saputo catturare l’interesse sia degli appassionati sia dei curiosi, segno di un crescente interesse per la mobilità sostenibile anche nel mondo delle due ruote. A impreziosire l’atmosfera, le sfilate delle modelle del JF Team Model, che hanno aggiunto fascino ed eleganza tra le cromature delle motociclette.

Grande spazio è stato dedicato anche alle arti performative. Inedita e apprezzatissima, l’esibizione della Tersicore Dance School, con un coinvolgente spettacolo di danza hip hop interpretato dagli studenti delle scuole di Sibari e Trebisacce. L’energia è stata poi amplificata dalla straordinaria Parata del gruppo “Musici Arma Murani” di Morano Calabro, con lo show “Vexillum Regium”, ricco di colori, ritmo e coinvolgimento.

Non sono mancati momenti di pura adrenalina con lo spettacolo di Pole Dance, ormai riconosciuta disciplina olimpica dal CONI, proposto dalla scuola “Polemove Studio” di Rossano. Protagonisti, Elena Mandolito, Sara Mancuso e Giovanni Mussuto, che hanno regalato al pubblico una performance di altissimo livello. A chiudere in bellezza, lo spettacolo di fuoco della Roar Animazione, che ha lasciato gli spettatori senza fiato.

La domenica è stata all’insegna del suono e della potenza, grazie al Raduno Car Audio Competition, che ha visto sfidarsi auto rombanti in gare di Rombo, Tuning e Audio, offrendo uno spettacolo imperdibile agli appassionati del settore.

Il presidente dell’associazione South Bike Show Sibari, Leonardo Adduci, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione uscente del Comune di Cassano Allo Ionio, guidata dal sindaco Giovanni Papasso, con particolare riconoscimento al consigliere Antonio Stringaro. Ha inoltre auspicato una proficua collaborazione futura con il nuovo sindaco Gianpaolo Iacobini e la sua squadra.

A concludere la tre giorni, una riffa a premi con sei vincite offerte da concessionarie e attività locali, che ha regalato ai partecipanti un ulteriore motivo per sorridere.

Il South Bike Show 2025 ha così superato ogni aspettativa, consolidandosi come una delle manifestazioni motociclistiche più rilevanti del sud Italia, capace di coniugare motori, cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio in un’atmosfera di autentica condivisione.