Calciomercato Lecce, nel mirino il giovane difensore sloveno Lovro Golic della Roma Primavera

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce comincia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione di Serie A. Tra i primi nomi finiti sul taccuino di Pantaleo Corvino c'è quello di, promettente difensore sloveno classe 2005 attualmente in forza alla

Il contratto del 19enne con il club capitolino è in scadenza al 30 giugno, e ciò consentirebbe ai salentini di ingaggiarlo a parametro zero, un'opportunità che il club giallorosso sembra intenzionato a cogliere.

Golic, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Domzale in Slovenia, è poi approdato alla Roma dove ha vestito le maglie dell’Under 17 e della Primavera, con cui ha collezionato 18 presenze nella stagione appena conclusa. Un profilo giovane ma già con buona esperienza nei settori giovanili di alto livello, che ben si inserirebbe nella strategia del Lecce orientata alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Secondo fonti vicine al club, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avrebbero già programmato un incontro con il giocatore per discutere di un possibile approdo in Salento.

L’ingaggio di Golic rappresenterebbe un importante tassello per rinforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2025/26, in cui l’obiettivo primario del Lecce sarà ancora una volta quello della salvezza in Serie A.

Con Corvino alla regia delle operazioni, e con una strategia consolidata basata su giovani prospetti e colpi mirati, il club giallorosso continua a costruire una squadra solida, guardando al futuro con pragmatismo e ambizione.