Vecchi e nuovi orizzonti musicali: il giovane talento Vito Saulle in recital a Trani per “Eccellenze”

Una serata tra emozione e virtuosismo nel Salone Beltrani, venerdì 13 giugno

Un nuovo, imperdibile appuntamento con la grande musica classica si prepara ad animare la splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Venerdì 13 giugno, alle ore 19:00, il Salone Beltrani accoglierà il giovane e talentuoso pianista Vito Saulle per il recital dal titolo “Vecchi e nuovi orizzonti musicali”, evento inserito nella rassegna “Musica a Corte” e parte della prestigiosa sezione Eccellenze.

La serata si preannuncia ricca di suggestioni e atmosfere raffinate grazie a un programma musicale che attraversa secoli di storia e stili differenti, un viaggio sonoro che abbraccia giganti della musica come Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Sergej Prokofiev e Alberto Ginastera. Un repertorio che promette di fondere tecnica, sensibilità e potenza espressiva, restituendo al pubblico l’arte pianistica nella sua forma più pura.

Organizzato da Delle Arti ODV ETS, in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, il ciclo Eccellenze nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della scena musicale classica. E Vito Saulle ne è un esempio brillante: classe giovanissima, studente al terzo anno accademico AFAM presso il Conservatorio Piccinni e al quinto anno del Liceo Artistico “Pino Pascali” di Bari, ha già conquistato la scena nazionale e internazionale.

Il suo palmarès comprende riconoscimenti prestigiosi come il 29° Roma International Piano Competition e il 3° International Piano Competition in Slovenia, oltre a premi speciali per la sua interpretazione artistica. Saulle ha già calcato palcoscenici di rilievo, dal Teatro di Marcello di Roma al Conservatorio di Bari, partecipando anche a festival internazionali in Grecia e Spagna. Ha affinato la sua arte con maestri del calibro di Pierluigi Camicia, Alfonso Alberti e Nikita Fitenko.

Il concerto di Trani sarà dunque un’occasione unica per apprezzare dal vivo la profondità e la maturità musicale di un artista in ascesa, capace di trasmettere emozioni autentiche e di coniugare tradizione e innovazione in un dialogo musicale senza tempo.

La serata rientra in un più ampio cartellone culturale che vede ancora sei appuntamenti con Eccellenze, tutti fissati per le ore 19:00 nei giorni 13 e 20 giugno, e 4, 11, 18 e 25 luglio.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per il recital “Vecchi e nuovi orizzonti musicali” sono disponibili al link:

👉 Vivaticket – Musica a Corte

Poltrona numerata : €10,00

Soci partner: €8,00

Acquistabili anche al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (Via Beltrani 51, Trani), aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del Docente. Il biglietto include l’ingresso al concerto e la visita al Museo nel giorno dell’evento.

Fino al 15 giugno è possibile sottoscrivere abbonamenti per la stagione 2025:

Gold : €400,00 – poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative annuali;

Musica a Corte (11 concerti): €145,00 – posto riservato;

Teatro (5 spettacoli): €50,00 – posto riservato.

Contatti e prenotazioni

📞 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

📲 WhatsApp: +39 392 3892767 (catalogo spettacoli e prenotazioni con richiamata per conferma)

Con l’iniziativa Eccellenze, il Palazzo delle Arti Beltrani si conferma come centro nevralgico della cultura musicale pugliese, catalizzando l’interesse di turisti e appassionati e contribuendo a rafforzare l’attrattiva culturale della città di Trani, per una stagione 2025 già ricca di promesse.