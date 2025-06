Calciomercato Lecce: nel mirino il difensore Tommaso Augello del Cagliari

FRANCESCO LOIACONO – In vista del prossimo campionato di Serie A, ilè pronto a rinforzare il reparto difensivo, e uno dei nomi finiti sul taccuino del responsabile dell’area tecnicaè quello di, esperto terzino sinistro attualmente in forza al

Il classe 1994 ha disputato 38 partite nella stagione appena conclusa con la maglia rossoblù, dimostrandosi uno degli elementi più affidabili della rosa di Claudio Ranieri. Il suo contratto con il club sardo è in scadenza il 30 giugno 2025, e proprio la situazione contrattuale potrebbe aprire nuovi scenari di mercato.

Due possibili strade per il Lecce

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il dirigente Corvino attendono di capire se il Cagliari deciderà o meno di rinnovare il contratto del calciatore. Nel caso in cui ciò avvenisse, il club salentino dovrebbe sedersi al tavolo con la dirigenza sarda per intavolare una trattativa, che potrebbe portare all’acquisto di Augello a titolo definitivo oppure in prestito.

Se invece il contratto non verrà rinnovato, il Lecce potrebbe approfittarne per mettere sotto contratto il giocatore a parametro zero, condizione che permetterebbe di investire maggiormente sull’ingaggio e sul progetto tecnico per convincere il difensore a trasferirsi in Salento.

Un rinforzo di esperienza per la difesa giallorossa

Cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Cimiano, Augello ha poi maturato esperienza tra i professionisti vestendo le maglie di Pontisola, Giana Erminio, Spezia, Sampdoria e, infine, Cagliari, con cui ha centrato la salvezza in Serie A. Il suo arrivo al Lecce rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per una squadra che nella stagione 2025/26 cercherà con determinazione di raggiungere nuovamente la salvezza nel massimo campionato italiano.

Il profilo di Augello, affidabile in fase difensiva e propositivo sulla fascia, ben si integrerebbe nel progetto tecnico del Lecce, che punta a consolidarsi in Serie A puntando su calciatori esperti ma ancora motivati.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. Il Lecce osserva con attenzione, pronto a muoversi al momento giusto per assicurarsi un rinforzo prezioso.