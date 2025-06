UNARMA, Regione Puglia rende omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: “Un servitore dello Stato fino all’ultimo giorno”

– Una commozione profonda ha attraversato questa mattina i funerali solenni del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, ucciso in servizio a pochi giorni dalla pensione durante un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana. Presente alle esequie, insieme a numerose autorità civili e militari, anche, che ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha incarnato fino all’estremo sacrificio i valori dell’Arma.

Già presente alla camera ardente dalla giornata di ieri, la delegazione di UNARMA – guidata dal Segretario Generale Nicola Magno e dai dirigenti provinciali – è stata rappresentata oggi anche dal Segretario Generale Aggiunto Marco De Paola, che ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio e l’ammirazione dell’intera organizzazione:

“Abbiamo voluto essere presenti per onorare un collega, un servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita fino all’ultimo giorno di servizio. Il Brigadiere Legrottaglie incarna l’essenza più profonda del nostro giuramento: fedeltà, coraggio e dedizione fino all’estremo sacrificio.”

Parole sentite, che si uniscono al dolore di una comunità colpita nel profondo. Carlo Legrottaglie, figura conosciuta e stimata nel Brindisino, lascia un segno indelebile non solo tra i suoi colleghi, ma tra tutti i cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo.

“Abbiamo scelto di partecipare senza vessilli sindacali – ha sottolineato De Paola – perché in momenti come questi non ci sono bandiere che tengano: siamo colleghi, siamo fratelli, siamo militari che indossano la stessa divisa.”