Casarano, paura nella notte: Audi Q8 distrutta da un incendio in pieno centro

CASARANO – Momenti di paura nella notte nel cuore di Casarano, dove un violento incendio ha completamente distrutto un’Audi Q8 parcheggiata in, a pochi passi dalle abitazioni e dai locali del centro cittadino.

L’allarme è scattato alle 2:54 del mattino. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta tempestivamente sul posto, trovando l’auto già avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diversi minuti e hanno evitato che il rogo si propagasse ad altri veicoli o agli edifici circostanti, fortunatamente senza feriti.

Nonostante l’intervento rapido, il SUV è andato completamente distrutto. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: non si esclude alcuna pista, inclusa l’ipotesi dolosa.

A supporto delle operazioni di soccorso e per l’avvio delle indagini, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Casarano, che ha provveduto a delimitare l’area, raccogliere le prime testimonianze e avviare i rilievi del caso.